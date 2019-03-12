Nefret İçeren O Kitap Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da okullarda öğrencilere dağıtılan içeren Cahit Zarifoğlu'nun açıkça ayrımcılık yapan, hakaret içeren kitabını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a “Açıkça ayrımcılık yapan, kin ve nefret içeren bu kitabın dağıtılması kindar ve dindar bir nesil politikanızın devam ettiğinin göstergesi midir? diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Genç Memur Sen ve Eğitim Bir Sen’in, “Bilge nesil yetişmesine katkıda bulunmak” iddiasıyla ortaklaşa başlattığı, “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi” kitap okuma etkinliği çerçevesinde Adana’da öğrencilere dağıtılan Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabını Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, kitabın açıkça ayrımcılık yapmak ve ötekileştirmek için yazıldığını, cihat övgüsü içerdiğini, laiklik ve bilimsel eğitim karşıtı olduğunu bildirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖZ YUMUYOR

Öğrencilerin ellerinde kitapla çekilen fotoğraflarının, okulların internet sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldığını kaydeden Bulut, kitapta komünizme inanan insanların bir araya geldiği topluluğun “sürü” olarak nitelendirildiğine, kadın ve erkek eşitliğinin hayvani bir yaşayışın savunulması olarak gösterildiğine, “Kemalist ve laik zihniyetli insanların” arkasından gidenlerin “Hata yapan insanlar” olarak tanımlandığına dikkat çekti. Söz konusu kitapta CHP’ye yönelik mesnetsiz bir şekilde “Mescidleri kapatan; Gayr-i İslami bir gidişatın temsilcisi” ifadelerine yer verildiğini kaydeden Bulut, “Hükümete yakın sendikalar kitap dağıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezalete göz yumuyor. Kitap ne herhangi bir pedagojik ilkeye ne de eğitim-öğretimin bilimsel ilkelerine uyuyor. Anayasa’ya, Milli Eğitim Temel Kanunuyla ilgili hukuki mevzuata da aykırı. Dindar ve kindar bir nesil arzusuyla çocuklarımıza bu kitabın dayatılmasını kabul etmiyoruz. Çocuklarımıza kin ve nefret aşılamaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kitap bir an önce toplatılmalıdır” dedi.

KAÇ ÖĞRENCİYE DAĞITILDI?

CHP’li Bulut, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Adana ve Türkiye genelinde bu kitap hangi okullarda, kaç öğrenciye dağıtılmıştır?

-Dağıtılmadan önce kitabın içeriği incelenmiş midir? İncelenmediyse gerekçesi nedir?

-Kitabın öğrencilere dağıtılması hangi pedagojik ilkeye uymaktadır?

-Okullarda bu kitabın dağıtılmasına kim ya da kimler izin vermiştir? Bu kişiler hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

KİTABIN İÇERİĞİNİ ONAYLIYOR MUSUNUZ?

-Eğitim Bir-Sen’in çağrısı, Çukurova Milli Eğitim Şube’nin onayıyla 26 Şubat’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısına kaç öğretmen katılmıştır? Katılmayan öğretmenler hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

-Milli Eğitim Bakanı olarak daha önceki açıklamanızda, “Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz” ifadelerinize istinaden, bu kitabın içeriğini onaylıyor musunuz?

-Okullarda ayrımcı, ötekileştirici, hakaret içeren bu kitabın okutulması kindar ve dindar bir nesil politikanızın devam ettiğinin göstergesi midir?