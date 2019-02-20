Necati Tığlı'dan Diyaliz Teknikerleri ve EYT Tepkisi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Necati Tığlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak işsiz olan diyaliz teknikerleri ile emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşma yaptı.

Tığlı'nın konuşması şöyle;

Sizden önce açılmış tüm üniversiteleri kendiniz açmışsınız gibi meydanlarda halka söyledikleriniz bir kenara, "İş bulamıyoruz." diyen üniversite mezunu gençlere "Nitelikli mezunlara iş çok." demeniz ve onları niteliksiz mezunlar olarak görmeniz onlara çok büyük bir hakarettir. Ama onlar sizin dönüştürdüğünüz üniversitelerden mezun oldular yani siz ne kadar nitelik yarattıysanız onlar da o kadar faydalandılar.

Mesela diyaliz teknikerleri var; okudular, mezun oldular ama şu an hepsi işsiz. Madem diyaliz teknikerleri iş bulamayacak, atanamayacak, onların işini sertifika alan hemşireler yapacak, o zaman neden üniversitelerde o bölümler var ve hâlâ öğrenci mezun ediyorlar? Bu çocuklarımızın sorunlarını çözmek sizin işiniz.

24 Hazirandan önce meydanlarda "Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğiz." dediğiniz hâlde hiçbir girişimde bulunmadınız, bulunacak yiğitliği de gösterecek gibi değilsiniz. Siz sarayda, Mecliste, kamuda yapılan her türlü israfa göz yumdunuz ama iş emeklilikte yaşa takılanlara gelince, yok "Hazineye şu kadar maliyeti olur." yok "Ülkeye bu kadar maliyeti olur." diyerek bu kanunun çıkmasına engel oldunuz. Gelin, sözünüzü tutun ve emeklilikte yaşa takılanların hakkını verin.

Siz işçiyi, emekliyi, memuru, dar gelirliyi içtimaya dizer gibi sebze ve meyve tanzimlerinde kuyruğa dizdiniz. Siz hem sebze ile mermi fiyatlarını kıyasladınız hem de Tank Palet Fabrikasını sattınız. Siz "Emeklilikte yaşa takılanların hakkını vereceğiz." dediniz ama şimdi onları yarı yolda bıraktınız. Ne de olsa size göre, seçimden önce verilen sözlerin hepsi yerine getirilecek diye bir kaide yok. Siz meydanlarda "Kentleri ortak akılla yöneteceğiz." diyorsunuz ama hâlâ ortak akıl yerine tek akıl kullanıyorsunuz.

Siz ne söylerseniz söyleyin, artık millet size inanmıyor, gereken cevabı 31 Martta sandıklarda verecektir.

Sonuç olarak, ülkemizde okul var, eğitim yok; tarla var, ürün yok; ahır var, hayvan yok; ampul var, ışık yok. O ışık 1 Nisan sabahı doğacak, martın sonu bahar olacak diyorum.

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