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Müzeyyen Şevkin: 7 bin 700 jeoloji mühendisi işsiz

CHP Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, deprem ülkesi Türkiye’de jeoloji mühendislerinin işsiz gezdiğini vurguladı

Müzeyyen Şevkin: 7 bin 700 jeoloji mühendisi işsiz

CHP Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, deprem ülkesi Türkiye’de jeoloji mühendislerinin işsiz gezdiğini vurguladı

22 Şubat 2019 Cuma 19:33
Müzeyyen Şevkin: 7 bin 700 jeoloji mühendisi işsiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, deprem ülkesi Türkiye’de jeoloji mühendislerinin işsiz gezdiğini vurguladı. Türkiye’de 500 binden fazla kaçak su kuyusu açıldığını kaydeden Dr. Şevkin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yeteri sayıda jeoloji mühendisi istihdam etmemesi nedeniyle bu kuyuların denetlenemediğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Dr. Şevkin,

GERÇEK RAKAM DAHA FAZLA!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası verilerine göre, odaya kayıtlı 7 bin 700  jeoloji mühendisinin işsiz ancak gerçek rakamın bunun da üzerinde olduğunun bilindiğini söyledi.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu jeoloji mühendislerini, TMMOB tarafından açılan davlara rağmen, taşeron temizlik firmaları üzerinden temin eder hale düşürüldüğünü dile getiren Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Son günlerde,  Konya bölgesinde, aşırı yeraltı suyu kullanımına bağlı can ve mal emniyetini tehdit eden obruklar oluşmaktadır. Açılan kaçak su kuyusu sayısı ülke çapında da 500 bini geçmiş durumdadır. DSİ Genel Müdürlüğü, yeteri sayıda jeoloji mühendisi istihdam etmemesi nedeniyle kuyuları denetleyememektedir.

“ZEMİNE DİKKAT!”

Yine bir deprem ülkesi olan ülkemizde, yerel idarelerin çoğunda jeoloji mühendisi istihdam edilmemektedir. Olası bir depremde zeminden kaynaklı önemli hasarlar ve can kayıplarının yaşanacağı bilinmektedir. Buradan Maliye Bakanı’na sesleniyorum; Kurumların ihtiyaç duyduğu jeoloji mühendisi kadroları önündeki engeller kaldırılmalı ve istihdam mutlaka artırılmalıdır.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.02.2019 20:02
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müzeyyen şevkin bin jeoloji mühendisi işsiz
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