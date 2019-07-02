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Muvazzaf Astsubay Kontenjanı Arttırılsın Talebi!

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak muvazzaf astsubay kontenjanının arttırılmasını talep etti. İşte detaylar...

Muvazzaf Astsubay Kontenjanı Arttırılsın Talebi!

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak muvazzaf astsubay kontenjanının arttırılmasını talep etti. İşte detaylar...

02 Temmuz 2019 Salı 18:34
Muvazzaf Astsubay Kontenjanı Arttırılsın Talebi!

İYİ Parti  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak muvazzaf astsubay kontenjanının arttırılmasını talep etti. İşte detaylar...

İYİ Partili Erel'in TBMM Genel Kurul Konuşmaı şöyle;

"Millî Savunma Bakanlığı 2018 yılı dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımlarında tüm aşamaları 8 bin aday başarılı olarak tamamlamışlardır fakat çok düşük kontenjan açılmış ve en az 8 bin vatan evladı, bu düşük kontenjanlar yüzünden o, tarihi şanlı zaferlerle dolu üniformayı giyemeyecek olmanın, o şanlı bayrağı göğsünde taşıyamayacak olmanın, bu vatana, bu millete hizmet edemeyecek olmanın acısını yaşamaktadırlar. Damarlarında Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı ruhunu hisseden, devletini, milletini, bayrağını seven bu 8 bin gencin umudu için kontenjanın artırılması gerekmektedir. Bu gençler şehitlerimizin emanetini sırtlarında taşımak için bu yola talip olmuşlar, zorlu süreçleri, sınavları geçmişler, her aşamada başarılı olmuşlar fakat açıkta kalmışlardır. Mevcut işlerinden ayrılmışlar, sigortasız kalmışlar, mağdur duruma düşmüşlerdir. Bu gençlerin ümitlerini, umutlarını söndürmeyin."

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Son Güncelleme: 02.07.2019 18:42
Anahtar Kelimeler:
muvazzaf astsubay kontenjanı arttırılsın talebi
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