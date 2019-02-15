Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na, Kamu Denetçiliği Kurumu ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna "mülakatlarda yandaş torpili gözardı edilmemelidir" diyerek siyasi parti, aktivist ve STK temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasını teklif etti.

Tanrıkulu'nun sunduğu komisyon kurulsun teklifi şöyle;

Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayının, fizik alanında 88.295 puanla Türkiye birincisi olduğu ve ÖSYM'nin Türkiye birincisi olduğuna dair belgeyi kendisine ilettiği haberleri basına yansımıştır.

Fizik alanında birinci olan Deniz Eren Demir'in, mesleğini yapmak için sözleşmeli öğretmenlik sınavına girdiği, ancak, mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermesine rağmen 54 puan alarak başarısız kabul edilerek, elendiği yine basına yansıyan haberler arasındadır.

Özellikle son 16 yılda, Türkiye'de, yazılı sınavlardan yüksek puan aldığı halde ve mülakatta sorulan soruların çoğuna doğru yanıt verdiği halde mülakatlardan elenen vatandaşlarımız akıllara liyakat sistemine dair şüpheleri getirmektedir.

Geçmiş tarihlerde yapılan mülakatlarda öne çıkan "yandaş torpili" göz ardı edilmemelidir.

Vatandaşlarımıza, işe alımlarda, ayrımcılığa uğramadan, liyakat esaslı ve hakkaniyetli bir şekilde davranılması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Son 16 yılda, Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayı ile birlikte mülakatlarda haksızlığa uğrayan, "yandaş torpili" olmadığı gerekçesiyle mülakatlardan elenen ve hak kaybı yaşayan tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri göz önüne alınarak yaşanan hak kayıplarının giderilmesi gerekmektedir.

TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP. MHP ve İYİ Parti Milletvekillerinin ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinin de dahil olacağı bir Parlamento heyeti oluşturulması, oluşturulan bu heyetin mülakatlarda yaşanan hak ihlalleri ile ilgili incelemeler yapması ve alınması gereken önlemleri TBMM ve kamuoyuyla paylaşması büyük önem teşkil edecektir.

12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesi’nde bir kahvehanenin taranması ile başlayan olayları araştırmak üzere TBMM Özel Bir Komisyon kurmuştur. Bu örnekte olduğu gibi TBMM Araştırma Komisyonu kurulması sürecini işletmeksizin kısa sürede özel bir komisyon kurabilecektir.

Son 16 yılda, Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayı ile birlikte mülakatlarda haksızlığa uğrayan, "yandaş torpili" olmadığı gerekçesiyle mülakatlardan elenen ve hak kaybı yaşayan tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri göz önüne alınarak yaşanan hak kayıplarının giderilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ivedilikle Parlamento’da Grubu bulunan Siyasi Partilerden ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımızla arz ederiz.

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