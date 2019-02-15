Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mülakatlarda "Yandaş Torpili" Gözardı Edilmemelidir!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na, Kamu Denetçiliği Kurumu ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna "mülakatlarda yandaş torpili gözardı edilmemelidir" diyerek siyasi parti, aktivist ve STK temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasını teklif etti.

Mülakatlarda "Yandaş Torpili" Gözardı Edilmemelidir!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na, Kamu Denetçiliği Kurumu ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna "mülakatlarda yandaş torpili gözardı edilmemelidir" diyerek siyasi parti, aktivist ve STK temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasını teklif etti.

15 Şubat 2019 Cuma 10:14
Mülakatlarda "Yandaş Torpili" Gözardı Edilmemelidir!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na, Kamu Denetçiliği Kurumu ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna "mülakatlarda yandaş torpili gözardı edilmemelidir" diyerek siyasi parti, aktivist ve STK temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasını teklif etti.

Tanrıkulu'nun sunduğu komisyon kurulsun teklifi şöyle;

Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayının, fizik alanında 88.295 puanla Türkiye birincisi olduğu ve ÖSYM'nin Türkiye birincisi olduğuna dair belgeyi kendisine ilettiği haberleri basına yansımıştır. 

Fizik alanında birinci olan Deniz Eren Demir'in, mesleğini yapmak için sözleşmeli öğretmenlik sınavına girdiği, ancak, mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermesine rağmen 54 puan alarak başarısız kabul edilerek, elendiği yine basına yansıyan haberler arasındadır. 

Özellikle son 16 yılda, Türkiye'de, yazılı sınavlardan yüksek puan aldığı halde ve mülakatta sorulan soruların çoğuna doğru yanıt verdiği halde mülakatlardan elenen vatandaşlarımız akıllara liyakat sistemine dair şüpheleri getirmektedir. 

Geçmiş tarihlerde yapılan mülakatlarda öne çıkan "yandaş torpili" göz ardı edilmemelidir. 

Vatandaşlarımıza, işe alımlarda, ayrımcılığa uğramadan, liyakat esaslı ve hakkaniyetli bir şekilde davranılması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Son 16 yılda, Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayı ile birlikte mülakatlarda haksızlığa uğrayan, "yandaş torpili" olmadığı gerekçesiyle mülakatlardan elenen ve hak kaybı yaşayan tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri göz önüne alınarak yaşanan hak kayıplarının giderilmesi gerekmektedir. 

TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP. MHP ve İYİ Parti Milletvekillerinin ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinin de dahil olacağı bir Parlamento heyeti oluşturulması, oluşturulan bu heyetin mülakatlarda yaşanan hak ihlalleri ile ilgili incelemeler yapması ve alınması gereken önlemleri TBMM ve kamuoyuyla paylaşması büyük önem teşkil edecektir.  

12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesi’nde bir kahvehanenin taranması ile başlayan olayları araştırmak üzere TBMM Özel Bir Komisyon kurmuştur. Bu örnekte olduğu gibi TBMM Araştırma Komisyonu kurulması sürecini işletmeksizin kısa sürede özel bir komisyon kurabilecektir.   

Son 16 yılda, Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayı ile birlikte mülakatlarda haksızlığa uğrayan, "yandaş torpili" olmadığı gerekçesiyle mülakatlardan elenen ve hak kaybı yaşayan tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri göz önüne alınarak yaşanan hak kayıplarının giderilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ivedilikle Parlamento’da Grubu bulunan Siyasi Partilerden ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 15.02.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
mülakatlarda yandaş torpili gözardı edilmemelidir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Semih gün 2 saat önce

Adalet ve özgürlüğün yeni adıdır Türkiye

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İssiz 2 saat önce

Keşke nüfus eskisi gibi 40 milyon olsa ne güzel günlerdi heryerde iş vardı şimdi 90 milyon nüfus iş yok rezillik diz boyu eve ekmek bile goturemiyoruz kahretsin emeği gecenlerin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat 2 saat önce

Akp yede oy versen il bașkanlıģında ismin yoksa mülakatlar daima bașarısız olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
"Üniversiteli İşsiz Sayısı 1 Milyonun Üzerinde"
"Üniversiteli İşsiz Sayısı 1 Milyonun Üzerinde"
CHP'li Bulut: İlaç zam farkı vatandaşın sırtına yükleniyor
CHP'li Bulut: İlaç zam farkı vatandaşın sırtına yükleniyor
500 bin inşaat işçisi işsiz
500 bin inşaat işçisi işsiz

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim