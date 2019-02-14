Mülakatlar Araştırılsın Önergesi Meclis'te Reddedildi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu KPSS Mülakatlarında Yapılan Usulsüzlüklerin Araştırılması Amacıyla verdiği araştırma önergesi Ak Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Konu ile ilgili Gergerlioğlu bir basın açıklaması yaptı.

İktidarınızın mülakat oyunuyla, KPSS de yüksek puan alan gençler mülakatlarda eleniyor!

Bugün, haksızlığa uğrattığınız yüz binlerce gencin adına konuşacağım. KPSS, mülakat rezaletleri ve güvenlik soruşturması skandalları üzerine konuşacağım ve belgelerle konuşacağım. Değerli arkadaşlar, gençlerimiz on altı yıl en azından okurlar ve sonunda, okulu bitirdikten sonra bir işe girmeye çalışırlar. Önlerinde işe alınma problemi vardır, KPSS vardır. KPSS için de dershanelere giderler ve sonunda KPSS'ye girerler, yüksek puan alırlar ancak iktidarınızın mülakat oyunuyla, yüksek puan alanlar mülakatta elenir. Mahkemelere giderler, mahkemelerden sonuç çıkmasına rağmen, tekrar bakanlık mülakat yapar ve yine eler. Mülakatı geçip atansa bile güvenlik soruşturmalarında "olumsuz" verirsiniz ve bu insanlar görevlerine atanamazlar.



Devlet, halkını, toplumunu korumalıdır.

Bakın, Anayasa madde 5 diyor ki: Devlet, halkını, toplumunu korumalıdır. Ancak şu anda siz, toplumun önüne engeller çıkarmakla meşgulsünüz, yüz binlerce gencin hakkını yiyorsunuz. Parti merkezlerinizden gelen listelerle insanlar işe alınıyor.

Bakın, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili mevzuatı da araştırdım. 4045 sayılı yasa diyor ki: Askeriye, Emniyet ve istihbarat personeli alımlarında güvenlik soruşturması yapılır, diğerlerinde yapılmaz. Ancak yandaşlarınızı almak için burada, yasada bir yönetmelik değiştirdiniz ve tüm alımlara şamil kıldınız bunu. Aslında, yönetmelik de yasa da Anayasa'ya aykırı olamaz. Bir yönetim, halkının üzerinde ceberut bir güç olamaz. Güvenlik soruşturmalarında sosyal medya araştırması, kişinin dünya görüşüyle ilgili araştırmalar yapılıyor ve iktidarınıza aykırı bir şey düşünüyorsa bu kişileri işe almıyorsunuz. Aslında, güvenlik soruşturması "olumsuz" gelse bile Emniyet, istihbarat ve askeriye dışındaki işlerde işe alınır, kurul başkanının kararıyla yapılır bu. Mevzuat böyle söylüyor ama mevzuatı dinleyen kim? Türk Ceza Kanunu 122 diyor ki: Bir kişinin işe alınmasını, ekonomik faaliyetini engelleyenler bir ila üç yıl arasında hapis cezası alır.

"Eğer biz Kürt isek işe alınmıyoruz, eğer Alevi isek işe alınmıyoruz, eğer Ak Partiye muhalif dindarsak işe alınmıyoruz veyahut da KHK'li yakınıysak işe alınmıyoruz."

Mülakat mağdurları bize çok başvuruyor ve diyorlar ki: "Eğer biz Kürt isek işe alınmıyoruz, eğer Alevi isek işe alınmıyoruz, eğer -size- muhalif dindarsak işe alınmıyoruz veyahut da KHK'li yakınıysak işe alınmıyoruz." Yüz binlerce kişinin başvurusu var burada bakın, değerli arkadaşlar, göstereceğim şimdi size.

KPSS Mülakat soruları! "Reis denince aklına ne gelir? "Dünya beşten büyüktür." diyen kim?

Bakın, KPSS 6'ncısı Erkan Demir, 93 puan almış, mülakatta 56'ya indirilmiş. Bir öğretmendi bu. Yine, Berfin Aslan, Türkiye 5'incisi olmuş biyoloji alanında, çok başarılı ve mülakatta 51 puana indirilmiş. Kendisine sordum: Berfin, sana mülakatta ne sordular? Bakın ne sorulmuş: "Gezi Parkı'ndakiler sence şehit mi? İdolün kim? Hangi gazeteyi okuyorsun? İnternette hangi sitelerde geziniyorsun? Öğrenciyken hangi evde kaldın? Kardeşin üniversitede hangi evde kaldı? Annen, baban ne iş yapıyor?" Veyahut da başkalarına da şunu soruyorlarmış: "Reis denince aklına ne gelir? "Dünya beşten büyüktür." diyen kim? Tarık Akan hakkında ne düşünüyorsun? Ezanın Türkçe okunması için ne düşünüyorsun?" gibi sorular. Berfin diyor ki: "2016'da 91 puan aldım, Türkiye 5'incisiydim, babamın cenaze gününde buna rağmen gittim, mülakata girdim ve tüm soruları da bildim ancak atanamadım."



Türkiye 1. Si Fizik Öğretmeni Deniz Eren Demir bile mülakatta elenmiş! Allah'tan korkun, bunlar vicdansızlıktır ve hukuksuzluktur!

Türkiye 4'üncüsü, kaç puan almış? 91, 53'e düşürülmüş mülakatta. Onu da geçiyoruz, bakın Deniz Eren Demir, Türkiye 1'incisi olmuş fizik öğretmenliği bölümünde, 88 puan almış, 54 puana mülakatta düşürülmüş, bu tür sorularla düşürülmüş. Bunlar kul hakkıdır arkadaşlar, Allah'tan korkun, bunlar vicdansızlıktır ve hukuksuzluktur, apaçık belgeleriyle burada. Bakın, yüzlerce, binlerce insanın belgeleri burada. Yüksek puanlar almışlar ve mülakatta sırf sizden olmadığı için puanlarını düşürmüşsünüz. Nasıl yapmışsınız bunları? Gizli belgeler de elimde. Nedir bunlar? Emniyet, istihbarat, fişleme notları.

Idare Mahkemesi dosyalarına bu fişleme notları: "Falanca şahıs kendisi hakkında olumsuz hiçbir bilgi, belgeye rastlanmamakla birlikte babası HDP il yönetiminde çalışıyormuş. Abisi bir gösteride görüntülenmiş. Annesi falanca kreşte aşçılık yapmış."

Bu insanlar mülakatla atanamayan veyahut da güvenlik soruşturması sonucu atanamadıktan sonra idare mahkemelerine gittiler ve idare mahkemesi dosyalarına bu fişleme notları yansıdı. Bakın, ne diyor burada: "Falanca şahıs kendisi hakkında olumsuz hiçbir bilgi, belgeye rastlanmamakla birlikte babası HDP il yönetiminde çalışıyormuş. Abisi bir gösteride görüntülenmiş." Veyahut da bir başkası "Erkek kardeşi falanca okulda staj yapmış." kendisi hakkında hiç olumsuz bir şey yok. Veyahut da bir başkası, kendisi hakkında hiç olumsuz bir şey yok diyor -bakın, belge burada, göstereyim- "Annesi falanca kreşte aşçılık yapmış." veyahut da bir bankada hesabı varmış yakının, kendisiyle alakalı hiçbir şey yok. Böyle bir sürü belge, bakın.

Millî eğitim müdürü dedi ki: 'İtirazdan sonuç beklemeyin; bize gelen listede adınız çizilmişti, devlet sizi sakıncalı olarak gördüğü için eledi.'

Ne diyor bu insanlar: "Biz bunun için il millî eğitim müdürlüklerine gittik sorduk, millî eğitim müdürü dedi ki: 'İtirazdan sonuç beklemeyin; bize gelen listede adınız çizilmişti, devlet sizi sakıncalı olarak gördüğü için eledi.' şeklinde alaycı tavırlara maruz kaldık. Herhangi bir suça karışmamış olmamız, yasa dışı bir oluşuma üyeliğimizin olmaması yani kısaca sicillerimizin temiz olması devletimizin nezdinde bir önem arz etmiyormuş."



Size bir önemli deyişimizi hatırlatıyorum: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

Benim söyleyeceğim şu arkadaşlar: Bakın, buradaki vicdansızlık, hukuksuzluk apaçık ortadadır. Adaleti ve hukuku yerle bir ettiniz. Size bir önemli deyişimizi hatırlatıyorum: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bunu unutmayalım. Hukuksuzluğunuz kamu alanında bitmedi, şu anda da kul hakkı yiyerek devam ediyor.

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