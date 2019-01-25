Mülakat Mağdurları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Milli Eğitim Bakanı (MEB) tarafından cevaplanması istemi ile yazılı bir soru önergesi vererek "3 Ocak 2019 tarihi itibariyle, yüksek KPSS puanı yüksek olmasına rağmen mülakat aşamasında düşük puanlar alarak baraj altında kalan kaç vatandaşımız bulunmaktadır?" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...

Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM'ne sunulan soru önergesinde "Uygulamaya geçtiği tarihten bu yana tartışılan ve çok sayıda mağduriyet yaşanmasına neden olan mülakat sınavı ile sözleşmeli öğretmen alımına son verilmesi önemli bir gelişme olmakla birlikte, tüm öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanması uygulamasının devam etmesi kabul edilemez. Öğretmen atamalarında yaşanan temel sorun, toplumun her kesimi tarafından ‘siyasi torpil’ ve ‘kayırmacılık’ olarak algılanan mülakat sınavı ile sınırlı değildir. Siyasi iktidarın bir süredir kamu istihdamında benimsemiş olduğu güvencesiz/sözleşmeli istihdam uygulamalarının yaygınlaşması, ‘Güvenlik soruşturması’ adı altında yapılan siyasi fişlemeler, özellikle farklı kimlik ve mezheplere yönelik olarak benimsenen ayrımcı tutumların sürdürülmesi halinde yapılacak atamaların öncekilerden farklı olması beklenemez." ifadelerini kullanarak şu soruların cevaplanmasını istedi.

1. 23 Ocak 2019 tarihi itibariyle, yüksek KPSS puanı yüksek olmasına rağmen mülakat aşamasında düşük puanlar alarak baraj altında kalan kaç vatandaşımız bulunmaktadır?

2. Mülakat öncesi kişilerin güvenlik soruşturması incelenerek buna göre puanlamalarda ayarlamalar yapıldığı iddiaları doğru mudur?

3. Mülakat esnasında kayıt/kamera kaydı alınmakta mıdır?

4. Mülakatta sorulan soruların uygunluğu, soruların eş değerliliği, cevapların değerlendirme ölçütleri video veya yazılı şekilde zabıt tutulup tutulmadığı incelenmekte midir?

5. Mülakata hak kazanan adayların KPSS puanlarının, sıralaması ve mülakat puanlarının listelenerek branşlar bazında kamuoyuyla paylaşılmamasının gerekçesi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soru önergesinde yer alan ve birçok mülakat mağdurunun sürekli olarak sorduğu soruların cevaplanıp cevaplanmayacağı merak konusu oldu.

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