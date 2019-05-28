Mülakat ile Atama Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak Adana Demirspor taraftarının maruz kaldığı şiddeti ve Sağlık Bakanlığı'na alınacak 29 bin 689 sağlık personeli için mülakat şartını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

CHP'li Müzeyyen Şevkin'in TBMM Genel Kurul Konuşması şöyle;

Pazar günü Hatay'da oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Play-Off Grubu 2'nci maçı sonrası stadyum içerisinde ve çevresinde Adana Demirspor taraftarlarına polis ve özel güvenlik mensupları tarafından orantısız güç ve şiddet uygulanmıştır. Minik çocukların dahi gözünün yaşına bakılmadan biber gazı, plastik mermili şiddet uygulanmıştır. Sorumluların adalet önünde hesap vermesini ümit ediyor, geçmiş olsun diliyorum.

Sayın Başkan, daha önce KPSS puanıyla merkezî atama yoluyla yapılan sağlık personeli alımına mülakat uygulamasının getirilmesi kabul edilemez. Önce KPSS puanıyla alım gerçekleştirileceğinin duyurulması, ardından mülakat sisteminin getirilmesi sağlıkçılara vurulacak büyük bir darbedir. Daha önce mülakatlarda yaşanan torpiller, kayırmalar, sınav 1'incilerinin düşürüldükleri içler acısı hâli gördük. Emek vererek hazırlanan ve sınavlarda yüksek puan alan sağlıkçılarla birlikte tüm atama bekleyenler emeklerinin karşılığını almalıdır. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın sağlıkçıların sesine kulak vermesini ümit ediyorum.