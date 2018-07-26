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Muharrem İnce'den Kurultay Mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde muhaliflerin imza toplama süreci ile ilgili CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Twitter hesabından '' olağanüstü kurultay içim yeterli imza toplanmıştır, görmek isteyen MYK üyeleri saat 11:00'da değil istedikleri zaman görebilirler' demişti.

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Muharrem İnce'den Kurultay Mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde muhaliflerin imza toplama süreci ile ilgili CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Twitter hesabından '' olağanüstü kurultay içim yeterli imza toplanmıştır, görmek isteyen MYK üyeleri saat 11:00'da değil istedikleri zaman görebilirler' demişti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:58
Muharrem İnce'den Kurultay Mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde muhaliflerin imza toplama süreci ile ilgili CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Twitter hesabından '' olağanüstü kurultay içim yeterli imza toplanmıştır, görmek isteyen MYK üyeleri saat 11:00'da değil istedikleri zaman görebilirler' demişti.

Toplanan imza sayısının 643'e yükseldiğini ifade eden Yaşar Tüzün, Muharrem İnce'nin genel başkan olmasını isteyen muhalif kesimin imza toplama sürecini yürütüyor. 

Muharrem İnce'den kurultay mesajı geldi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce bir açıklama yaptı. 

İnce, mesajında ''Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında'' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnceden sert çıkış: Koltuğa yapışanlar...

Muharrem İnce 24 Haziran seçimleri arefesinde kendisine sorulan Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkar mısınız? sorusuna 'asla karşısına aday olmam demiş 24 Haziran seçimlerinden sonra da ''Önümüzden yürü derlerse yürürüm' açıklaması yapmıştı.

Muharrem İnce için hazırlanan bir video sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Videoyu izleyen delegelerin imzalarını geri çektiği ifade ediliyor.

İşte sosyal medyada dolaşan o video;

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.07.2018 15:07
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Muharrem InceKurultayOlağanüstü KurultayGenel Başkan Seçimli Kurultay
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