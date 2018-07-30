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Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki muhalif kanadın Genel Başkan Adayı olarak gösterdiği, 24 Haziran Seçimlerinde 'hepimizin cumhurbaşkanı' sloganı ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim gecesi açıklama yapmadığı için oldukça fazla eleştirilen Muharrem İnce dün katıldığı bir televizyon programında '1250 delegenin imzasını alamazsam kenara çekilirim' açıklaması yapmıştı. Bugün kritik saatler içerisinde olan CHP'den henüz bir açıklama gelmezken Muharrem İnce'den bir son dakika açıklaması geldi.

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Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki muhalif kanadın Genel Başkan Adayı olarak gösterdiği, 24 Haziran Seçimlerinde 'hepimizin cumhurbaşkanı' sloganı ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim gecesi açıklama yapmadığı için oldukça fazla eleştirilen Muharrem İnce dün katıldığı bir televizyon programında '1250 delegenin imzasını alamazsam kenara çekilirim' açıklaması yapmıştı. Bugün kritik saatler içerisinde olan CHP'den henüz bir açıklama gelmezken Muharrem İnce'den bir son dakika açıklaması geldi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki muhalif kanadın Genel Başkan Adayı olarak gösterdiği, 24 Haziran Seçimlerinde 'hepimizin cumhurbaşkanı' sloganı ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim gecesi açıklama yapmadığı için oldukça fazla eleştirilen Muharrem İnce dün katıldığı bir televizyon programında '1250 delegenin imzasını alamazsam kenara çekilirim' açıklaması yapmıştı. Bugün kritik saatler içerisinde olan CHP'den henüz bir açıklama gelmezken Muharrem İnce'den bir son dakika açıklaması geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay tartışmalarıyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, ''Noterden bir taahhütname imzaladım, genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilemezem 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapacağıma söz verdim. '' açıklamasını yaparken 'koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim' ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 11:40
Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceKurultay
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