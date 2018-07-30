Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki muhalif kanadın Genel Başkan Adayı olarak gösterdiği, 24 Haziran Seçimlerinde 'hepimizin cumhurbaşkanı' sloganı ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim gecesi açıklama yapmadığı için oldukça fazla eleştirilen Muharrem İnce dün katıldığı bir televizyon programında '1250 delegenin imzasını alamazsam kenara çekilirim' açıklaması yapmıştı. Bugün kritik saatler içerisinde olan CHP'den henüz bir açıklama gelmezken Muharrem İnce'den bir son dakika açıklaması geldi.