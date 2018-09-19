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Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizde kriz falan yok" açıklamalarını sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi.

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Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizde kriz falan yok" açıklamalarını sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:50
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde yaptığı konuşmadaki, “Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz falan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” sözlerine sosyal medya platformu olan Twitter’dan cevap veren Muharrem İnce şu paylaşımları yaptı;

“Kötü yönetimin tek adamı, bugün “bizde kriz yok” açıklaması yapmış. Bizden kastettiği ailesi ve yandaşlarıdır. Bence de onların krizi yok, saraylarda yasayıp, özel uçak filolarıyla gezip, millete şarbonlu etleri yedirirken kendileri organik, tropikal yiyeceklerden tüketiyorlar.”

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Kriz onların değil, işini kaybeden çalışanın, kredisini ödeyemeyip batan iş dünyasının, siftah yapamayan esnafın krizidir. Saraylarında her şeye kulaklarını tıkadıklarından, milletin ne yaşadığını görmüyor, duymuyorlar. Milletin sesi daha gür çıktıkça, rüyalarından uyanacaklar.”

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.09.2018 22:17
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muharrem ince den erdoğan ın bizde kriz yok sözlerine çok sert tepki
Yorumlar
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Salih 3 saat önce

Türkiye nin başına gelecek en büyük musibet ince nin yönetime gelmesidir.sayin başkana katılıyorum.turkiyede kriz yok.luks yerlere iğne atsan yere düşmez.

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Mlk 3 saat önce

Tüm islam alemi Cumhur başkanımızın yandaşı.. yandaşları dediğine göre sıkıntı yok o zaman ..

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Mck 2 saat önce

Lux yerlerde yaşayanlarin ne kadari Turk acaba

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