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Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın canlı yayınına katıldı. Katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimalinin 'trilyonda sıfır' olduğunu belirtti.

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Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın canlı yayınına katıldı. Katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimalinin 'trilyonda sıfır' olduğunu belirtti.

11 Eylül 2018 Salı 00:02
Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

İşte Muharrem İnce'nin açıklamaları;

Ziya Selçuk, Muharrem İnce gibi konuşuyor. Ben, Ziya hocanın bu işi bildiğine inanırım, biliyorum çünkü. Başarılı olma ihtimali var mı diye sorarsanız, trilyonda sıfır! İşi biliyor ama başarılı olamaz çünkü Erdoğan'ın tavırlarını biliyorum. Ona iş yaptırmayacak. Bakın göreceksiniz. Dünyanın Milli Eğitimini en iyi bilen kişisini bile getirseniz başarılı olamaz çünkü o iş ona yaptırılmayacak. 

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Son Güncelleme: 11.09.2018 02:56
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Yorumlar
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Noname 3 saat önce

1 milyon 200 bin öğrencinin barajı geçemediği bir ortamda başarılı olmak için hedefin direk 1 trilyon olması çok saçma. Bence bu hedef öncelikle barajı geçemeyen öğrenci sayısını düşürmek olmalı. Aynı ülkedeki işşiz insanların sayısını düşürmeye çalışmak gibi.

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Devlet Beyin yaveri 1 saat önce

Senin adam olma ihtimalin o kadar bile değil ama onu napcaz ?

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