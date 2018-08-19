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Muharrem İnce özür diledi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yahudi cesaret ödülü alması üzerinden eleştirdiği sözler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

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Muharrem İnce özür diledi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yahudi cesaret ödülü alması üzerinden eleştirdiği sözler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:33
Muharrem İnce özür diledi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yahudi cesaret ödülü alması üzerinden eleştirdiği sözler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Hakan’ın köşesinden aktardığına göre Muharrem İnce, şunları söyledi;

“Cumhuriyet'in ilk döneminin bazı hatalarını ve günahlarını hiç kimseyle paylaştırmadan tamamen CHP'nin üzerine yıkıyorsunuz… Ama sıra Milli Mücadele'ye geldiğinde ‘Hayır, CHP yapmadı, bütün millet yaptı' diyorsunuz… Yani hata söz konusu olduğunda yükle CHP'ye… Milli Mücadele gibi onurlu bir iş söz konusu olduğunda al CHP'nin elinden… Bu olmaz.

Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği iki yüzlü tavrı anlatmaya çalışmaktı. Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz”. şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce Twitter'dan şu paylaşımı yapmıştı;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.08.2018 13:57
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muharrem ince özür diledi
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