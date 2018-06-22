Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Muharrem İnce'nin Ses Kaydına İlişkin Erdoğan'dan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan açıklamasında, önceki gün Muharrem İnce'nin ortaya çıkan ses kaydına ilişkin değerlendirmede bulundu.

banner396

Muharrem İnce'nin Ses Kaydına İlişkin Erdoğan'dan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan açıklamasında, önceki gün Muharrem İnce'nin ortaya çıkan ses kaydına ilişkin değerlendirmede bulundu.

22 Haziran 2018 Cuma 13:43
Muharrem İnce'nin Ses Kaydına İlişkin Erdoğan'dan İlk Açıklama

Seçim çalışmaları kapsamında turlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'un bugünkü durağı Kartal oldu.

İstanbul Kartal'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin önceki gün ortaya çıkan ses kaydına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Diğerlerinin İstanbul için Kartal için yaptıkları bir şey var mı? Bunlar hangi yüzle geliyorlar? Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? var mı hizmet? Bu sahili de biz yaptık derler. Kartallı kardeşlerim sahillerde rahat gezsin diye bu sahilleri biz yaptık. Pazar inşallah farklı olacak.

Bay Muharrem birçok yerlerde bir şeyler anlatıyor. Onun ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal'a olsun. Dershanede öğretmenlerin SSK primini de ödemiyor. Devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar... Bunlardan cumhurbaşkanı olur mu?

YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Pazar günü bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Genel başkanı ile arasında geçenleri görüyorsunuz. Gel bakalım Muharrem, git bakalım Muharrem. Martta belediye seçimleri var. Heralde bay Kemal belediye başkan adayı olacak değil. Bu seçimle beraber hem pazar günü cumhurbaşkanlığı noktasında sizden aldığımız icazetle, onayla yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal... Kartal'ı tekrar geri alacağız.

Sağlıkta çekilen çileleri biliyorsunuz. Şimdi durum nasıl? İlacınızı her eczaneden alabiliyor musunuz? Önceden böyle bir durum var mıydı? Bay Kemal SSK'da az çile çektirmedi. Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma. Ne yaptıracaksın? Onu söyle. Proje söyle.

MUHARREM İNCE'YE KÜFÜR ELEŞTİRİSİ

Bay Muharrem Sen ne yaptıracaksın onu söyledi. Memurlara gençlere tekme tokat mı gireceksin? Nasıl küfürler ettiğini biliyorsunuz, dinlediniz değil mi?"

Muharrem İnce'nin O Ses Kaydına Gitmek İçin TIKLAYIN-VİDEO

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanHaberSes KaydıMuharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlgin Seçim Çalışması: Vekil Adayı Takım Elbise ile Denizde
İlgin Seçim Çalışması: Vekil Adayı Takım Elbise ile Denizde
Polise Küfür Ses Kaydı Sonrası Muharrem İnce'den İlk Açıklama Geldi
Polise Küfür Ses Kaydı Sonrası Muharrem İnce'den İlk Açıklama Geldi
Saadet Partisi'nden Bir İsim Daha İstifa Etti
Saadet Partisi'nden Bir İsim Daha İstifa Etti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim