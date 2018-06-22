Muharrem İnce'nin Ses Kaydına İlişkin Erdoğan'dan İlk Açıklama

Seçim çalışmaları kapsamında turlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'un bugünkü durağı Kartal oldu.

İstanbul Kartal'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin önceki gün ortaya çıkan ses kaydına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Diğerlerinin İstanbul için Kartal için yaptıkları bir şey var mı? Bunlar hangi yüzle geliyorlar? Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? var mı hizmet? Bu sahili de biz yaptık derler. Kartallı kardeşlerim sahillerde rahat gezsin diye bu sahilleri biz yaptık. Pazar inşallah farklı olacak.

Bay Muharrem birçok yerlerde bir şeyler anlatıyor. Onun ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal'a olsun. Dershanede öğretmenlerin SSK primini de ödemiyor. Devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar... Bunlardan cumhurbaşkanı olur mu?

YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Pazar günü bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Genel başkanı ile arasında geçenleri görüyorsunuz. Gel bakalım Muharrem, git bakalım Muharrem. Martta belediye seçimleri var. Heralde bay Kemal belediye başkan adayı olacak değil. Bu seçimle beraber hem pazar günü cumhurbaşkanlığı noktasında sizden aldığımız icazetle, onayla yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal... Kartal'ı tekrar geri alacağız.

Sağlıkta çekilen çileleri biliyorsunuz. Şimdi durum nasıl? İlacınızı her eczaneden alabiliyor musunuz? Önceden böyle bir durum var mıydı? Bay Kemal SSK'da az çile çektirmedi. Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma. Ne yaptıracaksın? Onu söyle. Proje söyle.

MUHARREM İNCE'YE KÜFÜR ELEŞTİRİSİ

Bay Muharrem Sen ne yaptıracaksın onu söyledi. Memurlara gençlere tekme tokat mı gireceksin? Nasıl küfürler ettiğini biliyorsunuz, dinlediniz değil mi?"

Muharrem İnce'nin O Ses Kaydına Gitmek İçin TIKLAYIN-VİDEO

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