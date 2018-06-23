Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingine Kaç Kişi Katıldı? Art Arda Açıklamalar Geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting, günün en çok konuşulan konusu oldu. Mitinge kaç kişinin katıldığı ise tartışma konusu oldu.

Muharrem İnce, miting meydanında "Burada 5 milyon kişi var" dedi. Muharrem İnce'nin bu açıklamasınının ardından da bir açıklama gelmişti. Polis kaynaklarının da İnce'nin iddiasını doğruladığı öne sürülmüştü.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU "MALTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILI" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklanan rakamın tam aksi bir açıklamada bulunarak miting alanına 280 bin kişinin gittiğini dile getirdi.

Twitter'dan açıklama ayan Soylu, "Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000. İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000. Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz!" dedi.