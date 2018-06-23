Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingine Kaç Kişi Katıldı? Art Arda Açıklamalar Geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçime 1 gün kala son durağı Maltepe oldu. Maltepe'de büyük bir kalabalığa seslenen Muharrem İnce, buraya 5 milyon kişinin geldiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi.

banner396

Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingine Kaç Kişi Katıldı? Art Arda Açıklamalar Geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçime 1 gün kala son durağı Maltepe oldu. Maltepe'de büyük bir kalabalığa seslenen Muharrem İnce, buraya 5 milyon kişinin geldiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 16:59
Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingine Kaç Kişi Katıldı? Art Arda Açıklamalar Geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting, günün en çok konuşulan konusu oldu. Mitinge kaç kişinin katıldığı ise tartışma konusu oldu.

Muharrem İnce, miting meydanında "Burada 5 milyon kişi var" dedi. Muharrem İnce'nin bu açıklamasınının ardından da bir açıklama gelmişti. Polis kaynaklarının da İnce'nin iddiasını doğruladığı öne sürülmüştü.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU "MALTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILI" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklanan rakamın tam aksi bir açıklamada bulunarak miting alanına 280 bin kişinin gittiğini dile getirdi.

Twitter'dan açıklama ayan Soylu, "Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000. İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000. Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz!" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluSon DakikaHaberMuharrem InceMuharrem Ince Maltepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleymancılar ile İlgili Bomba Seçim İddiası
Süleymancılar ile İlgili Bomba Seçim İddiası
Bahçeli'den AK Parti'ye Flaş Çıkış: Eğer Öyle Yaparlarsa İttifak Biter
Bahçeli'den AK Parti'ye Flaş Çıkış: Eğer Öyle Yaparlarsa İttifak Biter
Ünlü Oyuncu Kime Oy Vereceğini Açıkladı
Ünlü Oyuncu Kime Oy Vereceğini Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim