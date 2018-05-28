Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Muharrem İnce'nin Korumalarının Sahneden İndirdiği O İsim Konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile fotoğraf çekmek için sahneye atlayan ve İnce'nin korumaları tarafından sert şekilde sahneden indirilen, daha sonra Muharrem İnce'nin bizzat özür dilediği o isim konuştu.

banner396

Muharrem İnce'nin Korumalarının Sahneden İndirdiği O İsim Konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile fotoğraf çekmek için sahneye atlayan ve İnce'nin korumaları tarafından sert şekilde sahneden indirilen, daha sonra Muharrem İnce'nin bizzat özür dilediği o isim konuştu.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:57
Muharrem İnce'nin Korumalarının Sahneden İndirdiği O İsim Konuştu

Muharrem İnce'nin özür dilediği isim konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün İzmir'e gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş Muharrem İnce ile selfie çekmek için sahneye atladı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı. Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çektikten sonra İsmail Kalkan isimli vatandaş, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden sert şekilde indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medya üzerinde paylaşıldı ve çok sayıda tepkiye neden oldu. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrına tepkiler gelmesi üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp ondan özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

O KİŞİ KONUŞTU

Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi İsmail Kalkan, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceMuharrem Ince KorumalarıChp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce'den Son Dakika Pensilvanya Açıklaması
Muharrem İnce'den Son Dakika Pensilvanya Açıklaması
Akşener'den Flaş Abdullah Gül Çıkışı: "Eğer Kabul Etseydim.."
Akşener'den Flaş Abdullah Gül Çıkışı: "Eğer Kabul Etseydim.."
Devlet Bahçeli, MHP'nin Seçim Beyannamesini Açıklıyor
Devlet Bahçeli, MHP'nin Seçim Beyannamesini Açıklıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim