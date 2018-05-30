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Muharrem İnce'nin Kitabını Kaynak Gösterdiği Nasuhi Güngör Kendi Kendini Yalanladı

Muharrem İnce bugün düzenlediği mitinginde Gazeteci Nasuhi Güngör'ü kaynak göstererek flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrası Güngör bir açıklama yaptı.

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Muharrem İnce'nin Kitabını Kaynak Gösterdiği Nasuhi Güngör Kendi Kendini Yalanladı

Muharrem İnce bugün düzenlediği mitinginde Gazeteci Nasuhi Güngör'ü kaynak göstererek flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrası Güngör bir açıklama yaptı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 18:23
Muharrem İnce'nin Kitabını Kaynak Gösterdiği Nasuhi Güngör Kendi Kendini Yalanladı

Son dakika.. Son dakika.. Gazeteci Nasuhi Güngör kendi kendini yalanladı.

Bugün Kırşehir'de düzenlenen mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin kaynak gösterdiği gazeteci Nasuhi Güngör kendi kendini yalanladı. Güngör, onlarca baskı yapan kitabı için "Hiçbir bilgiye ve belgeye dayalı değildi" ifadelerini kullandı.

Twitter adresi üzerinden kamuouna bilgilendirme açıklaması yapan Nasuhi Güngör şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kırşehir’de Muharrem İnce’nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti’nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu.

Kitapta geçen “Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi”yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz.

Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum.

Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ’yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam.

Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz."

MUHARREM İNCE'NİN İSE AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.05.2018 18:28
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Muharrem InceHaberSon DakikaNasuhi Güngör
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