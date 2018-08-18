Muharrem İnce İstanbul'a Aday Olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimlerden yenilgiyle çıkan ancak partisine nazaran tarihinin en yüksek oy oranını alan Muharrem İnce Sözcü'ye bazı önemli açıklamalarda bulunarak merak edilenlere cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için kulislerde ismi geçen Muharrem İnce, beklentisini şöyle açıkladı. “Cumhurbaşkanlığı adaylığımda nasıl çalıştıysam yerel seçimde de öyle çalışacağım. Çünkü ben partiliyim” ifadelerini kullandı.

CHP'li Muharrem İnce'nin Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili açıklamalarının ilgili kısmı şöyle;

''15 yaşından beri bu partide mücadele ediyorum. Bir adaya karşı çıkarım ama aday olduktan sonra bütün eleştirileri bir kenara atarım. Şimdiden kimleri aday yapacaklarının bazılarını biliyorum. Yanlış yapıyorlar. Son olarak şunu söylüyorum: Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok.''

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