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Muharrem İnce: "En Büyük Seçim Vaadim..."

Önce İlhan Kesici açıkladı daha sonra ise seçim afişleri ortaya çıktı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtilen Muharrem İnce'nin seçim vaatleri haberimizde.

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Muharrem İnce: "En Büyük Seçim Vaadim..."

Önce İlhan Kesici açıkladı daha sonra ise seçim afişleri ortaya çıktı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtilen Muharrem İnce'nin seçim vaatleri haberimizde.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:15
Muharrem İnce: "En Büyük Seçim Vaadim..."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ahmet Hakan, 26 Nisan'da yaptığı konuşmasında seçim vaatlerini açıkladı. 

Ahmet Hakan'ın köşesinde aktardığı bilgilerine göre Mharrem İnce seçim vaatlerini şu şekilde sıraladı:

“Adayım... Kazanacağıma inanıyorum.”

“Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.”

EN BÜYÜK VAADİM...

“Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.”

“Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.”

“İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.”

KÜRTLERDEN DE OY ALIRIM

“İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.”

“Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.”

“Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”

SEÇİLİRSEM ÇANKAYA KÖŞKÜNE GİDECEĞİM, BEŞTEPE'Yİ SATACAĞIM

“Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.”

“Beştepe’yi satacağım.”

“En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak...”

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