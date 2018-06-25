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Muharrem İnce'den ve CHP'den Önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk açıklama geldi.

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Muharrem İnce'den ve CHP'den Önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk açıklama geldi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:00
Muharrem İnce'den ve CHP'den Önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

Önceki gün gerçekleşen seçimlerde yüzde 30 alarak ikinci olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir açıklamada bulunacağını söyleyerek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Fox TV'de yer alan habere göre ise Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetini kabul ettiğini açıkladı.

İsmail Küçükkaya'nın aktardığı bilgiye göre, İnce "Erdoğan'ın seçimi kazandığını kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı paylaştı.

Kesici, Twitter adresinden şunu yazdı:

"Seçim sonuçları vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum."

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