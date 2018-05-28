Muharrem İnce'den Son Dakika Pensilvanya Açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pensilvanya cevabı verdi.

Partisinin Çanakkale'de düzenlediği mitinginde konuşan CHP'nin adayı Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür sürekli bana laf yetiştiriyor. Ben dedim ki "2001'de partiyi kurarken Pensilvanya 'ya gidip icazet aldın mı?" dedim. Bugün demiş ki "İspatlamazsan namertsin".

Bak açıklıyorum. Aramızda kalsın. Değerli hemşehrim Erdoğan. 2001'de Pensilvanya 'ya gidip icazet aldığınızı bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni. "Beraber gittik" dedi.

Allah'ın izni, milletin istiğiyle ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda o arkadaş da rahata ereceği için adını vereceğim. Çok merak ediyorsan biraz düşün şu an kimle aran bozuk. Sen zaten çıkarırsın kim olduğunu.

DEMİREL'İN YAPTIĞI KÖPRÜDEN 10 TL'YE GEÇİYORUZ, ERDOĞAN'IN YAPTIĞINDAN..

"Muharrem İnce gelince Çanakkale Köprüsü'nü yapmayacakmış diye bir dedikodu geziyormuş. Ben 4. köprüyü İnce yapar diyorum. Demirden betondan köprü yapmak kolay iş, ben gönüller arasında köprü yapıyorum. Çanakkale Köprüsü'nü yapacağım. Önce inceleyeceğim.



''Demirel'in yaptığı köprüden 10 liraya geçiyoruz da Erdoğan'ın yaptığı köprüden neden 100 liraya geçiyoruz? Kör kuruşun hesabını sorarım. Köprü yapacağız, kazık yemek yok, avanta yok, rüşvet yok"

O ÇOCUK SAYISI İLE UĞRAŞSIN BEN..

"Cumhurbaşkanının görevi milletin çocuk sayısı mıdır? Yoksa çocuk bezindeki KDV ile uğraşmak mıdır? Erdoğan çocuk sayısı ile uğraşsın, Erdoğan doğum yöntemiyle uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV ile uğraşacağım"

"Erdoğan kaporta yapmaya talip ben arabanın beynini yapmaya talibim. Çünkü ben matematik biliyorum. Çünkü benim diplomam var"

BENZİN FİYATLARI

"Benzin istasyonuna gittin 100 liralık benzin aldın ödeyeceğin para 151 lira yani aldığın her 100 liralık mazotta 51 lira vergi ödüyorsun"

"Çifçilere bir şey anlatmak istiyorum. Ziraat bankası var değil mi? Geçenlerde bir medya kuruluşu el değiştirdi. 1 milyar dolar kredi verdiler, bu parayı Ziraat bankası nerden topladı?"

GELECEĞİ NASIL KURGULAYACAĞIZ

"Sen orada ben burada atıp tutmayalım. Gel, bir televizyon kanalına beraber çıkalım. Geleceği konuşalım, 5 sene sonra yeni meslekler ortaya çıkacak. Sayın Erdoğan, ağız dalaşını bırakalım.

Geleceği nasıl kurgulayacağız Türkiye'de, bunu konuşalım. Gelişmiş ülkeler meydanlarda tezek, pislik, çöplük demiyor. Gelişmiş ülkeler uzay madenciliğini konuşuyor, kuantumu konuşuyor, nano teknolojiyi konuşuyor.

Gel televizyonlarda bunu konuşalım. Danışmanların yanında olsun, ben tek başıma geleceğim, söz"

"Projesini anlatıyor. İş makinalarını yollayacakmış, kanal yapacakmış. Derdi rant. O proje deyince iş makinası düşünüyor, ben proje deyince bacası tüten fabrika düşünüyorum.

Bizim projemiz 3B. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz"

SEN NASIL ZENGİN OLDUN

"Bana gariban diyor. Ben de 16 yıldır meclisteyim sen de. Hatta ben senden 5 ay daha kıdemliyim. Ben milletvekili maaşıyla gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun?"

İSTER EVİNE TAK İSTER..

"Etrafta dedikodu çıkartıyorlar Muharrem İnce başörtüsüne karışacak diye.

Benim kız kardeşim 40 yıldır baş örtüsü takıyor.

Baş örtülü kardeşlerime sesleniyorum, ister evinde tak, ister sokakta tak, ister devlet dairesinde tak. Bu konu kapanmıştır"

Muharrem İnce, Çanakkale Savaşı'nda ölenler için Fatiha okuyarak mitingi sonlandırdı.

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