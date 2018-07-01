Muharrem İnce'den Son Dakika CHP Genel Başkanlığı Açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimlerde partisinin çok üstünde bir oy alan Muharrem İnce'den son dakika açıklaması geldi.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman, bugünkü köşesinde Muharrem İnce ile yaptığı röportajı yayımladı. İnce ile bir araya gelen Arman, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili önemli sorular yönlendirdi ve önemli ifadelere yer verdi.

Röportajda en dikkat çeken kısım ise Muharrem İnce'den CHP Genel Başkanlığı açıklaması oldu. Röportajda o kısım şu şekilde yer alıyor:

"Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi ben kalkıyorum bu koltuktan, sen gel Muharrem kardeşim" demesi mi gerekiyor sizce?

- Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de "Ben ayrılacağım" derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım! Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam!

Yeni bir parti?

- Hayır, öyle bir şey yok. İllere gittiğimde de sadece CHP binalarını ziyaret etmeyeceğim. İttifakın diğer partilerini de ziyaret edeceğim. Ben bu 15 milyon oyu nasıl 30 milyon yaparız derdindeyim."

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