Muharrem İnce'den Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim sonrası ilk açıklamasını yapıyor. Canlı yayında konuşan Muharrem İnce, seçim sonuçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve Erdoğan'ın tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasını istedi.

Ayrıncılıklara son verilmesini isteyen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda AK Parti'ye giderek çay içeceğini söyledi. İnce Erdoğan'dan da aynı tutumu beklediğini söyledi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

Değerli basın mensupları ilginiz için teşekkür ederim. Asparagas haberlerle başlayayım. Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi.

15 milyon yurtdaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Birincil hedefimiz yok. 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım. Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız, herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Hepimizin Cumhurbaşkanı olun. Kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım.

ADALETSİZ BİR SEÇİM OLMUŞTUR



Ülkemizin ve demokrasimizin gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim her şeyi ile adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Suruç'ta ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihteki yerine kaydetmiştir.

SONUÇLARI DEĞİŞETİRECEK BİR FARKLILIK YOK

Muharrem İnce açıklamasında YSK'nın seçim sonuçları ile kendi sonuçları arasında bazı farklılıkların olduğunu,ancak bu farklılıkların seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini söyledi.

"SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM"



Bu seçimde 'Hayır' blokunun 16 Nisan'dan geri kalması açıklamaya muhtaçtır. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur, altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek sonuçlar bu rakamlardır. Bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

"SAYISIZ DERSLER BULUNMAKTADIR"



Bir tek kişinin hem devlet, hem yürütme, hem yasama, hem de yargı haline gelmesi başlıbaşına bir beka sorunudur. Bir kere daha kurullara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağımız anlaşılmıştır. Cumhurbaşkanı adayı olduğum andan itibaren ortaya çıkan heyecan ve birlik arzusu güçlü bir hareket olmuştur ve olmaya devam edecektir. Türkiye Tayyip Erdoğan ve kadroları ile, yönetim anlayışı ile içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamını sürdüremez. Önümüzdeki yerel seçime kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Beni aday yapan partime ve tüm seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler bulunmaktadır.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİM"



15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. Gençlerinin payının büyük olduğunu biliyorum. Sizlerin bana olan güveni devam ettikçe ben bu mücadeleyi sürdüreceğim.

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