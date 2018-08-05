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Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kuruktay Krizi imzaların genel merkeze teslim edilmesinden sonra da son bulmadı. CHP'nin 24 Haziran Seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

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Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kuruktay Krizi imzaların genel merkeze teslim edilmesinden sonra da son bulmadı. CHP'nin 24 Haziran Seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:03
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kuruktay Krizi imzaların genel merkeze teslim edilmesinden sonra da son bulmadı. CHP'nin 24 Haziran Seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Muharrem İnce'nin yazılı açıklamsının tam hali şöyle;

Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra Kurultay için bir gün bile beklememelidir. Çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir. Sayısal yeterlilik ve siyasal istek, delegelerimizde ve üyelerimizde fazlasıyla mevcuttur.

Siyasal Partiler Kanunu, kurultay delege sayısının beşte birinin (250 delegenin) imzasını, üstelik noter şartı aranmaksızın yeterli görürken, kendi tüzüğüyle demokratik bir ilkeyi rafa kaldırmış bir parti olmak, başlı başına olumsuz bir durumdur.

Bu gerçek ortadayken, 630 imzalı kurultay talebini çeşitli gerekçelerle yok saymak demek, mevcut durumu kavramamak demektir. Takınılan bu tavır, sorunları doğurduğu sonuçlar bakımından geri dönülmez bir noktaya doğru taşımaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi yenilenmelidir. Örgütleriyle, seçmenleriyle ve tüm halkımızla olan ilişkilerinde sarsılmaz bir güven ortamı tesis etmelidir.

Parti yönetiminin imza süreci içinde gösterdiği tutum, ne yazık ki sadece bugün için değil gelecekte de partililer adına utanılacak bir durum ortaya çıkarmıştır. “İmza bulamazlar” söylemiyle başlayan lakaytlık, “şu kadar imza getirin Kurultayı hemen toplayalım” iddiasına dönüşmüştür. Karşımızda duran sorunu algılamaktan uzak olan bu açıklamalar, imzalar verildiğinde ise sorumsuz ve keyfi değerlendirmeler yapılarak sürdürülmüştür.

Bu görüntü kendi örgütüne, seçmenine ve halkına yabancılaşma görüntüsüdür. Bu tutarsız zihin hâli, akıl tutulmasına yakalanma hâlidir.

Önümüzde hazırlıklarına süratle başlanması gereken bir yerel seçim var. Bu ciddiyetsiz anlayışla seçimlere gidilmesi durumunda sonuçları tahmin etmek zor olmayacaktır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceKurultay
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