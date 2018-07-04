Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun O Sözlerine Cevap Geldi

Son dakika açıklaması Muharrem İnce'den geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve partisinden ciddi derecede yüksek oy alan Muharrem İnce, Erzurum İl Başkanlığı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi nezaketsizlik' sözlerine yanıt verdi. Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında, "Benim gizli ajandam yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki gün Ankara Marriot Otel'de bir araya geldi. Görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Kılıçdaroğlu ve İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu. Görüşmenin sona ermesinin ardından ikili bir açıklama yapmadı. Saat 20.00'de başlayan görüşme, saat 23.00'de sona erdi.

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son ana kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı. İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı. Yemek sonrası da yine personel kapısından vedalaşıp ayrıldılar.

MUHARREM İNCE: BEN BAŞKAN OLAYIM



Milletvekilliği görevini devretmek için dün Meclis'e giden Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıklayan İnce, Olağanüstü Kurultay'ın Kılıçdaroğlu'nu toplamasını istedğini belirterek "Benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini teklif ettim" demişti. İnce, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. Abi-kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı teklif ettim. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer."

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