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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiriler: "Mankafa.."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Kanal D Haber'e konuk oldu. İnce canlı yayında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiriler: "Mankafa.."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Kanal D Haber'e konuk oldu. İnce canlı yayında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

23 Ocak 2018 Salı 21:29
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiriler: "Mankafa.."

CHP Genel Başkanlığına aday olan Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamsında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiride bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay için parti içi hareketlilik devam ediyor. Yapılan son açıklamalar ile CHP Genel Başkanlığına Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de aday oldu.

Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce Kanal D Haber'e konuk oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Genel Başkan adayı Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'nun neyini beğenmiyorsunuz?" sorusuna, "Kendime mankafa dedirtmezdim" cevabını verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını dile getiren Muharrem İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaybeden Değişmeli

2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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