Muharrem İnce'den Flaş Tezkere Açıklaması!

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada, "Dış dünyanın algıladığı yanlış işler var. Askeri operasyonu devletimiz düzgün hazırlamış. Siyasi ayağını ihmal etmiş. Propagandasını yapamamış. Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu'nda sosyalist milletvekilleri ile görüştüm. Herkes bize 'işgalci' diyor. Onlara şunu anlattım. '10 bin kilometreden gelen ABD'ye işgalci demiyorsunuz. Sınırlarımızda cereyan ediyor olay Türkiye güvenliğini sağlamak istiyor bize işgalci diyorsunuz.' dedim. Türkiye bu ayağını ne yazık ki eksik bırakmış"açıklamasında bulundu.

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