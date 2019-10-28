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Muharrem İnce'den Flaş Tezkere Açıklaması!

Cumhuriyet Hak Partisi'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben grupbaşkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Flaş Tezkere Açıklaması!

Cumhuriyet Hak Partisi'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben grupbaşkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 22:38
Muharrem İnce'den Flaş Tezkere Açıklaması!

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada, "Dış dünyanın algıladığı yanlış işler var. Askeri operasyonu devletimiz düzgün hazırlamış. Siyasi ayağını ihmal etmiş. Propagandasını yapamamış. Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu'nda sosyalist milletvekilleri ile görüştüm. Herkes bize 'işgalci' diyor. Onlara şunu anlattım. '10 bin kilometreden gelen ABD'ye işgalci demiyorsunuz. Sınırlarımızda cereyan ediyor olay Türkiye güvenliğini sağlamak istiyor bize işgalci diyorsunuz.' dedim. Türkiye bu ayağını ne yazık ki eksik bırakmış"açıklamasında bulundu.

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