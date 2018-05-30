Muharrem İnce'den Erdoğan'ın ABD Ziyareti ve Gülen ile İlgili Bomba Açıklama

Habertürk ekranlarına konuk olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

Muharrem İnce ''Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaadediyorsunuz şeklindeki ilk soruya ''Türkiye'yi yöneten Erdoğan, dolayısı ile neden Erdoğan değil de size diye sormak lazım'' cevabını verdi. İnce ''Yeni dönemde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız''

KAMUDA YÜKSELME

''Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız'' diyerek sözlerini devam ettiren İnce, ''Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, Alevi Sünni diye bakmadan'' vurgusunda bulundu.

İnce ''Bu ülkenin yüm kaynakalrı atıl. Meraları kullanılmıyor atıl, denizleri kullanılmıyor atıl. Liyakatlı bir kadroyla güçlü bir liderlik yaparak ortak bir akılla, hesap vermeyi öne çıkartarak, kimseyi ötekileştirmeden, Alevi-Sünni diye bakmadan herkesi kucaklayan anlayış ile bu 29'u çok iyi kucaklayabiliriz. Ben Erdoğan'ın dünyayı tanımadığını düşünüyorum. Ekibinin korktuğunu doğru bilgi aktarmadığını düşünüyorum. Danışmanların eksik şeyleri söylemesi lazım. Danışmanlarımla buraya gelmeden önce toplantı yaptık. Bir tane artımı söylemediler. Hep eksiklerimizi söylediler. Onlara kızmadım.'' dedi.

FETÖ ELEBAŞI VE ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gülen ile bir araya gelmesine dair soru üzerine İnce ''Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm'' dedi. İnce ''Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fetullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi.' '' ifadelerini kullandı.

NASUHİ GÜNGÖR VE KİTABA İLİŞKİN

İnce referans aldığı kitabın yazarı Nasuhi Güngör'eün kitapta yazdıklarını yalanlamasına ilişkin ise ''Kitabı yazmışsın, twit atmışsın burada yalanlıyorsun. Yazık günah. Bunlar ciddi ye alınacak şeyler değil.'' dedi. Bu şekilde yalanlayan birini referans almasını soran Nagehan Alçı'ya İnce'nin cevabı ''Referansım çok. Bana bu tür bilgiler gelir, siz kaynağınızı söyler misiniz? Beraber büyümüşler(Cemaat ile) arada buna CHP'yi karıştırmıyorlar mı bu çok can sıkıyor. Cumhurbaşkanı bu kitaba dava açmış mı, bu kitabı okumamış mı, her zamanki gibi özetini mi okumuş. Keşke hepsini okusaydı.'' dedi.

SEÇİMİN İPTALİ HAKKINDA

Seçimin iptaline dair CHP başvurusuna yönelik ''İptal bekliyor musunuz?'' sorusuna İnce ''Seçimin tarihini kim belirledi, Erdoğan belirledi. 24 Haziran dedi, YSK'ya da görevini yap dedi. Kanunu kim değiştirdi, AK Parti grubu belirledi. Tarihi, kuralları, hileyi belirleyeceksin sonra beni buradan indirmek istiyorlar diyorsun. Evet indirmek istiyoruz, istemeyelim mi? Muhalefetin işi bu dünyanın her yerinde böyle. Ömür boyu mu kalacaksın orada. Seni indirmek isteyemez miyiz? Buralardan bahane üretmek boş işler, bunları bırakalım. Dış güçler hangi dış güçler... Biz seçimi iptal etmek istemedik, sandık taşınmasına itiraz ettik'' dedi.

Muharrem İnce ''Sandıkları hükümete ve YSK'ya karşı koruyacağız, sandıkları sandık görevlileri koruyacak, YSK'nın önünde de avukatlar koruyacak'' dedi.

İLK GÖREV YERİM...

İlk görev yerinin bir İmam Hatip Lisesi olduğunu ve ziyaret etmek istediğini ancak müdürün görevden alınmasından çekindiğini söyleyen İnce ''Bir baba evlatlarını nasıl ayırmazsa bir cumhurbaşkanı da öğrencileir ayırmaz, imam hatip lisesi başka lise diye ayıracak değilim' dedi.

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