Muharrem İnce'den Dikkat Çeken Tansu Çiller Açıklaması

Seçim arefesi çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Mtiingde konuşan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cami yanıtı verdi ve Tansu Çiller'in Yenikapı mitingine katılmasını değerlendirdi. İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

"İnce'yle kavga etti, İnce yükseliyor. Kavga yok, hemen barışacağız. Ekranlarda sabah akşam bağıran bir Cumhurbaşkanı değil, yol gösteren bir Cumhurbaşkanı değil.

100 YIL FAKİR KALACAĞIZ

Türkiye'ye taze bir kan lazım, yeni bir isim lazım. 10 sene sonra sokaklarda kağıtlar olacak, oralardan haberleşeceksiniz. Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta miting yaparken onu Ankara'da 3 boyutlu izleyebileceksiniz. Bu değişimi yakalayamazsak 100 yıl fakir kalacağız.

Ben meydanlarda hak, hukuk, adalet diyorum, biri de çıkmış, çay, kek, oralet diyor.

SİZE İKİ YALAN GÖSTEREYİM

İki tane yalan göstereyim size, bu millete bu yalanları bu kadar rahat söyleyen birisi ekonomi konusunda da yalanları kolaylıkla söyleyebilir. Birinci yalan; bir general Erdoğan'ın yemeğine gidiyor, iftar sofrasını iftira sofrasına dönüştürüyor, arkada AK Parti fotoğrafı var. Beni eleştiriyor, general de alkışlıyor. Ben de onu hemen emekli ederim dedim.

O GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ

Erdoğan, orduyu överse alkışlayabilir ama nasıl bir yalancı ki bu Erdoğan, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı bu. Videoyu izlettireyim, bakalım orduyu mu övüyormuş beni mi eleştiriyormuş.

TATAR BÖREĞİ CEVABI

Sonra kıraathanede ben Tatar böreği demedim diyor. Bakalım demiş mi, dememiş mi?

CAMİ CEVABI

Rahatsız mı oldun camiye gittim diye. Kimsin sen? Lafa bak. Ayıp ayıp. Camiden elini çek. Orası meydanlarda konuşulacak yer değil. Senden izin alacak değilim.

REYTİNG AÇIKLAMASI

Erdoğan konuşurken bir kanalda Asteriks var bir kanalda Yaparsın aşkım var, Erdoğan 34. sırada. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Gel benimle televizyona çık da senin de hava olsun.

Erdoğan şunu bil, ben garibanların temsilcisiyim, sen saraylıların temsilcisisin. Halk çocuğu olan benim, milletin evladı olan benim. Ben gönül köprüleri kuruyorum. Bu memleketi daha fazla soydurmayacağız.

TANSU ÇİLLER CEVABI

Dün bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı.

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