Muharrem İnce'den Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

Muharrem İnce'den canlı yayında önemli açıklamalar.

CNN Türk canlı yayınına katılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz.

16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum.

30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız.

Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim.

Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım.

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