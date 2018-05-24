Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Muharrem İnce'den Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muarrem İnce, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Muharrem İnce'den Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muarrem İnce, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 20:49
Muharrem İnce'den Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

Muharrem İnce'den canlı yayında önemli açıklamalar.

CNN Türk canlı yayınına katılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz. 

16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum.

30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız.

Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim.

Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceSon DakikaCnn TürkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'li isimden Flaş Açıklama: Seçimlerin Erkene Alınma Nedeni...
MHP'li isimden Flaş Açıklama: Seçimlerin Erkene Alınma Nedeni...
Seçimin En İlginç Haberlerinden Biri: Önce İstifa Etti Sonra..
Seçimin En İlginç Haberlerinden Biri: Önce İstifa Etti Sonra..
İşte CHP'nin Seçim Sloganı ve Afişleri
İşte CHP'nin Seçim Sloganı ve Afişleri

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim