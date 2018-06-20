Muharrem İnce Başkan Yardımcılarını Açıkladı-İşte O İsimler

Düzenlediği kahvaltıda basın mensuplarının sorulaırnı yanıtlayan ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, seçim sonrasına da değindi.

Seçilmesi durumunda Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu'na Başkan Yardımcılığı için teklif götüreceğini söyleyen Muharren İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

"Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara (Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu) yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız.

30 yıldır siyasetin içindeyim. ilk kez farklı kampanya; taşıma yok, masraf yok, Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinden fazla katılım var, okullara öğrencilere baskı yok.

Olağanüstü bir dip dalgası var. Dünya medyasında manşet oluyoruz. 200 ülkenin 100'ünün büyükelçisi randevu istedi. Türk medyası ise sınıfta kaldı.

Restorasyon süreci dedim, bugünkü düzen doğru değil, ama geçmiş de doğru değildi. Geçmişteki parlamenter sistem de iyi değildi. Geçmişe dönmeyeceğiz, düzelteceğiz, tamirat sürecine gireceğiz.

Şu hakkınız yok değerli arkadaşlar; ben cumhurbaşkanı adayıyım. Benim konuşmamı kesip, Binali Yıldırım'ı veremezseniz. O kim? 24 Haziran'da sıradan vekil... Erdoğan'ı geçtim, Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz beni kesip, bu dost sitemidir. Benim cumhurbaşkanlığımda en rahat insanlar gazeteciler olacak. Bu seçimi alacağım göreceksiniz. Buna hep birlikte dur diyeceğim, sonu ne olursa olsun dur diyeceğim.

Ömer Halisdemir’in mezarına gittin mi? E gittim, al sana fotoğrafını. Ailesine gittim. Ama Halisdemir’in kardeşi milletvekili adayı olmak istedi senden, sen yapmadın.

2,5 sene görev yaptım, tek maaşla geçinemedim, istifa ettim, geri döndüm memlekete, suç mu bu?

Dersaneye ceza kesilmiş ödemiş miyim ödemişim kime ne. Bu trafik cezası gibi bir şeydir.

Apoletleri sökme sözümün arkasındayım. Emekli ederim demektir.

30 bin Suriyeli seçmen sonucu etkilemez

30 sene önce yazdığım şiiri yazıyorlar. Çok muhafazakar ya, okusun bir Necip Fazıl'ın şiirlerini, ama onun 5 yıl önceki FETÖ ortaklığını yazmak suç! Keşke zamanım olsa da o şiirleri yeniden yazsam...

Ekonomiyi tartışmıyor, dolar, mutfak demiyor... Ben Recep Tayyip Erdoğan'la TV'lerde tartışmak istiyorum. 80 milyon bizi izlesin...

Erdoğan'a soramayacağınız soruları bana sorun, gazeteciler canına okumalı siyasetçilerin. Tek adamın tahakkümünden çıkmalıyız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım...

En acil işimiz hukuk devleti olacak...

Seçilir seçilmez Avrupa turu yapacağım, başkentleri gezeceğim. AB istemese de yapmamız gerekenler var."

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Muharrem İnce, toplantıdan çıkarken ise gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

"Cumartesi günü İstanbul ile kapatıyoruz 170 miting ile. 50 günde 170 miting. Herhalde bir rekor kırdık galiba. Dünya medyası bizimle konuştu. Sokaklar, meydanlar coştu. Ama Türkiye’de medya ne yazık ki sınıfta kaldı. Yani ben konuşurklen Erdoğan mikrofonu eline aldığı anda beni kestiler. Hadi onu da anladım, Binali Yıldırım konuşmaya başlayınca da kestiler.

Nasıl oluyor da bir Cumhurbaşkanı adayı Başbakan ve Pazar gününden sonra olmayacak olan Başbakan, onun konuşmasını verip benim konuşmam kesildi.

Bu seçimin sonucunda 81 milyon kazanacak. Herkes kazanacak. AK Partili kardeşim kazanacak, CHP2li kardeşim kazanacak, HDP’li kardeşim kazanacak, MHP’li kardeşim kazanacak, İYİ Partili kardeşim kazanacak, Saadet Partili kardeşim kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak bir de ne yazık ki Türk medyası olacak.

Ama bu seçimin sonucunca ben mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü onlar artık özgür olacaklar. Talimatla manşet atılmayacak, TV’lere çıkılmayacak. TRT Muharrem İnce’nin borazanı olmayacak. Mutlu bir Türkiye, büyümüş bir Türkiye, adil bölüşmüş bir Türkiye bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını sokaklarda görüyorum. Bunu başaracağız diyorum."