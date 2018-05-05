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Muharrem İnce: "30 Yıllık Ülkücüyüm"

Katıldığı bir programda sohbet eden CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 30 yıllık ülkücü olduğunu dile getirdi.

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Muharrem İnce: "30 Yıllık Ülkücüyüm"

Katıldığı bir programda sohbet eden CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 30 yıllık ülkücü olduğunu dile getirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:32
Muharrem İnce: "30 Yıllık Ülkücüyüm"

Cumhuriyet Halk Partsinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den ülkücü açıklaması.

CHP'nin adayı Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'de başlayacağı seçim startını, memleketi Yalova’dan verdi.

Ailesini tanıtan Muharrem İnce, burada katılımcılarla sohbet ederken bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm” dedi.Ankara'daki aday tanıtım töreninin ardından dün akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Geceyi, kent merkezine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evinde geçiren Muharrem İnce, sabah da aynı köydeki baba ocağına geçti. Muharrem İnce, annesinin elini öpüp, helallik istedi. Annesi Zekiye İnce de, "Allaha emanet ol oğlum” dedi. İnce, daha sonra ise babası Şerif İnce’nin köydeki mezarın ziyaret etti. Babasının mezarı başında duan eden Muharrem İnce, “Baba bugünü görmeni isterdim” ifadelerini kullandı.

ÜLKÜCÜ ESPRİSİ

Muharrem İnce, açıklamasının devamında daha sonra köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR   |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaHaberülkücüMuharrem Ince
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