Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Muarrem İnce'den Gazetecilere Flaş Erdoğan Çıkışı: Ona Soramıyorsanız...

cHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında gazetecilere flaş Erdoğan çıkışında bulundu.

banner396

Muarrem İnce'den Gazetecilere Flaş Erdoğan Çıkışı: Ona Soramıyorsanız...

cHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında gazetecilere flaş Erdoğan çıkışında bulundu.

22 Mayıs 2018 Salı 16:52
Muarrem İnce'den Gazetecilere Flaş Erdoğan Çıkışı: Ona Soramıyorsanız...

Muharrem İnce'den Gazetecilere flaş Erdoğan çıkışı.

Cumhuriyet.com.tr'nin 'Otobüsten canlı yayın' notuyla İnce, 24 Haziran'dan sonrası için çalışmaya başladığını belirterek, "Şu an benim derdim, 24 Haziran'dan sonra enkaz devralacağım. Onu nasıl toparlarım diye çalışmaya başladım" dedi.

Muharrme İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan'a sorabildiğiniz soruları bana sorun... Ona soramıyorsanız bana da sormayın"

"AKP kalacağından emin olsa damadı milletvekili adayı yapar mıydı?"

AKP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedeceğini kaydeden İnce "Damat (Berat Albayrak) milletvekili listesindeyse, kesinlikle kaybedeceklerini düşünüyorlar. Kalacaklarından emin olsalar, damadı milletvekili adayı yapar mıydı? Bakan yapabilmek için milletvekili listesine sokmazdı..." diye konuştu.

"Ben seçimi kazanayım, Erdoğan gitmesin de göreyim"

"Şu an benim derdim, 24 Haziran'dan sonra enkaz devralacağım. Onu nasıl toparlarım diye çalışmaya başladım" diyen İnce, şöyle devam etti:

-Farkımız şu olacak. Şu anda tek adam var ve çevresinde ehliyetsiz kişiler var. Yeni dönemde Türkiye'de güçlü lider ve liyakatlı bir ekip yer alacak.

-Ben seçimi kazanayım, (Erdoğan) gitmesin de göreyim.

Cumhurbaşkanı olduğum an Suriye'ye büyükelçimizi göndereceğim.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMuharrem InceErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Milletvekili Adayları Tartışmalarına O Sözlerle Noktayı Koydu
Kılıçdaroğlu Milletvekili Adayları Tartışmalarına O Sözlerle Noktayı Koydu
Erdoğan'dan Flaş Çıkış: Diplomasi Erozyona Uğradı
Erdoğan'dan Flaş Çıkış: Diplomasi Erozyona Uğradı
HDP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu
HDP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim