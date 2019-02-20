MSB'den Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alım Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM'ne sunulan soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı cevap verildi.

UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER KADROLARINDA %30 BOŞLUK VAR!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan verilen yazılı cevapta uzman erbaş ve sözleşmeli er kadrolarında %30 boşluk olduğu açıklanırken Türk silahlı Kuvvetleri (TSK)'da çalışan uzman erbaş ve sözleşmeli er sayısına da değinildi. Cevap şöyle;

09 Şubat 2019 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 72.355 uzman erbaş, 19.887 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere toplam 92.242 sözleşmeli personel bulunmaktadır.Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kadrolarında %30 oranında boşluk bulunmaktadır. Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kontenjanı 126.494 olup, 92.242 sözleşmeli personel görev yapmaktadır.

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

MSB tarafından personel alımına da değinilerek şu açıklama yapıldı; "Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde 16.11.2018 tarihi itibariyle toplam 476.836 personel çalışmakta olup, çalışan personel kadro-mevcut karşılama oranı yüzde 65 civarındadır. Önümüzdeki üç yıllık süreçte Millî Savunma Bakanlığına Sınacak personel sayısı ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecektir" ifadelerine yer verildi.

KPSS CAFE'nin ulaştığı resmi cevap belgeleri şöyle;

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