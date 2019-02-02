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MSB'den Rusya'daki temaslar hakkında flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rusya'da gerçekleştirilen temaslar hakkında flaş bir açıklama yayınladı.

MSB'den Rusya'daki temaslar hakkında flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rusya'da gerçekleştirilen temaslar hakkında flaş bir açıklama yayınladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
MSB'den Rusya'daki temaslar hakkında flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rusya'da gerçekleştirilen temaslar hakkında flaş bir açıklama yayınladı.
 

Rusya’da Bulunan MSB Heyeti Görüşmeleri Tamamlayarak Yurda Döndü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şöyle;

Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonuna giden Milli Savunma Bakanlığı heyeti çalışmalarını tamamladı. 

Heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler Astana ve Soçi’de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi.

Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen, barış ve istikrarın sağlanması için İdlib’de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı. 

Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak ise, Türkiye’nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi. 

Bu çerçevede, görüşmelerde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.02.2019 18:18
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msb den rusya daki temaslar flaş açıklama
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