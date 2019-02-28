MSB'DE YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELİNE EK GÖSTERGE YOK.. 5 YILDA SINAVSIZ 20 PERSONEL..

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanlığında (MSB), yardımcı hizmetler sınıfındaki personele ek gösterge verilmesi talebini, Bakana iletti. Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Hulusi Akar, bu taleple ilgili bir düzenleme yapılmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “MSB Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda görev yapan sivil memurların yaptıkları teknik işler ile ilgili meslek liselerini ve meslek yüksekokullarını bitirenlerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması ile yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm personele ek gösterge verilmesi düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, “Millî Savunma Bakanlığı devlet memurları kadro unvanları Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca unvan değişikliği yapılarak gerçekleştirilmektedir” açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mezkûr Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolarda aranacak şartlar arasında "görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak" bulunmaktadır. Söz konusu sınav en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı ifade etmektedir.

Yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm personele ek gösterge verilmesi hususu ile ilgili olarak Bakanlığımız nezdinde hâlihazırda yürütülen mevzuat çalışması bulunmamaktadır.”

SİVİLE YOK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanlığı’na yönelttiği bir diğer soruda Milli Savunma Bakanlığına bağlı Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil personelin talebini gündeme taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu kararı ile 21.3.1991 tarihinde onaylanmış 02.04.1997 (97/9510 K sayılı kararname) tarihinde ek madde konarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personele (hizmetli personel dâhil olmak üzere) hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın silah taşıyabilir ibaresi eklenmiştir. Halen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanun'a tabi sivil memur statüsünde görev yapan tüm sınıfların aldıkları silahlara tüm harç ve vergilerden muaf olarak silah taşıma ruhsatı verilmektedir. MSB, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan sivil memurlar da bu düzenlemeden yararlanmakta mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Silah taşıma izni verilen kamu görevlilerinin Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 8'inci maddesinde düzenlendiğini belirtti.

Bahse konu madde kapsamında Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli devlet memurlarına yönelik düzenleme bulunmadığını ifade eden Bakan Akar, anılan personelin söz konusu haklardan yararlanamadığını ifade etti.

5 YILDA SINAVSIZ 20 PERSONEL

CHP Niğde Milletvekili başka bir soru önergesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, bakanlıklarına son 5 yıl içinde istisnai kadro alarak sınavsız alınan personel sayısını sordu. Bakan, istisnai kadrodan 20 personel alımı yaptıklarını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer önergesinde, “Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara son 5 yılda istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak kaç kişi alınmıştır? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan halen kaç tanesi aynı görevi yürütmektedir? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan kaçı memur olarak atanmış ve başka birimlerde görevlendirilmiştir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son beş yılda istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak bakanlıklarına alınan personel sayısının 20 olduğunu açıkladı.

Anılan personelden 6 tanesinin halen aynı görevi yürütmekte olduğunu belirten Akar, 1 personelin ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na naklen atandığını bildirdi.

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