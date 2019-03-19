"Mobbing Araştırılsın ve Engellensin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamu kurumları ve özel sektörde kişilerin çalışma ilişkileriyle ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen mobbing (Pisikolojik taciz, baskı ve sindirme) konusunun araştırılması ve engellenmesi için Anayasasının 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'nci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması istedi.

"ÖNEMLİ BİR SORUN"

Meclis Araştırması önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Kamu kurumlarında ve özel sektörde kişilerin çalışma ilişkilerini ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen, işyerinin ve çalışanların verimini düşüren 'psikolojik taciz' tek bir nedenle açıklanamayacak kadar kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir.

İşyerlerinde psikolojik taciz, kişilik özellikleri, mağdurun iş konumu, örgütsel ve sosyo-ekonomik koşulların etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça kamuoyu gündemine gelen bir işyeri sorunudur" dedi.

"ÇALIŞANLAR İŞİNİ KAYBETMEMEK İÇİN KATLANMAK ZORUNDA KALIYOR"

Mobbing ile karşılaşanların yaşadıkları sorunlara değinen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Mobbinge uğrayanlar işi dışındaki, görevlere, gerçekçi olmayan iş taleplerine, olumsuz eleştiri, küçümseme, iğneleme, hakaret etme, aşağılama ve hakkında dedikodu gibi olumsuz durumlara maruz kalmaktadırlar. Maruz kalınan bu davranışların çalışanlar üzerindeki etkileri bir hayli ağır olmaktadır. Bu kişiler, stres, sinir, gerilim, endişe, tükenmişlik ve aşırı yorgunluk gibi sorunlar yaşamaktadırlar. Türk Medeni Kanunu'na göre hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Ancak ülkemizde çalışanlar işlerini kaybetme korkusundan dolayı karşı karşıya kaldıkları bu olumsuz davranışlara katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Ülkemizde kamu kurumlarında ve özel sektör işyerlerinde yaşanan, kişilerin çalışma ilişkilerini, sağlığını ve aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen mobbing ile ilgili sorun ve sıkıntılarının tüm yönleriyle araştırılması, karşılaşılan sorunların giderilmesi, çalışma hayatında olan insanlarımızın bu hususta bilgilendirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması amaçlanmıştır."

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