Miting Rekoru Yine Erdoğan’da! Kim Ne Kadar Miting Yaptı? Detaylar Haberimizde!

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim maratonunda 48 günde 57 il ve 14 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için miting maratonu 8 Şubat'ta Sivas'ta başladı.

Miting maratonuna 9 Şubat'ta Aydın'da devam eden Erdoğan, 12 Şubat'ta Kastamonu ve Çorum, 15 Şubat'ta Bursa, 16 Şubat'ta Edirne, 17 Şubat'ta da Afyonkarahisar ve Balıkesir mitinglerinde halkla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur ve Isparta mitinglerini 18 Şubat'ta, Denizli ve Manisa mitinglerini 21 Şubat'ta, Muğla mitingini 22 Şubat'ta, Kahramanmaraş mitingini 23 Şubat'ta, Kayseri ve Hatay mitinglerini de 24 Şubat'ta gerçekleştirdi.

Erdoğan, 25 Şubat'ta Yozgat ve Tokat, 26 Şubat'ta Giresun ve Erzincan, 28 Şubat'ta da Erzurum'daki mitinglerde vatandaşlara hitap etti.

Ardahan'da 1 Mart'ta vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, 2 Mart'ta Rize ve Trabzon'da halka seslendi.

Partisince 3 Mart'ta Ordu ve Samsun'da düzenlenen mitinglerde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mart'ta ise Zonguldak ve Bartın mitinglerine katıldı.



Malatya'da 6 Mart'ta halka seslenen Erdoğan, 7 Mart'ta da Mardin ve Siirt'teki mitinglerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart'ta Şanlıurfa, 9 Mart'ta Elazığ ve Diyarbakır, 10 Mart'ta ise Adana ve Mersin'deki mitinglere katıldı.

Şırnak ve Hakkari mitinglerini 11 Mart'ta gerçekleştiren Erdoğan, 15 Mart'ta Gaziantep'te, 16 Mart'ta da Tekirdağ'da vatandaşlara hitap etti.

MHP İLE ORTAK MİTİNGLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 17 Mart'ta, AK Parti-MHP ortak İzmir mitinginde halka seslendi. Erdoğan, aynı gün Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, 19 Mart'ta da partisinin Kocaeli ve Sakarya mitinglerine katıldı. Eskişehir ve Kütahya'da 21 Mart'ta vatandaşlarla buluşan Erdoğan, 22 Mart'ta da Konya ve Amasya'daki mitinglere iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Mart'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingine katıldı.

Erdoğan, Bahçeli ile 24 Mart'ta Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde de vatandaşlara hitap etti.

Ağrı ve Muş'ta 25 Mart'ta düzenlenen mitinglere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta ise Van ve Adıyaman mitinglerinde halka seslendi.

Erdoğan, 27 Mart'ta Uşak, Bolu ve Düzce'deki mitinglere katıldı.

Böylece 57 ilde miting yapan Erdoğan, bugün de Ankara'nın Haymana, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde halka seslenecek.

14 İLÇEDE MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 5 Mart'ta Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt'ta, 12 Mart'ta Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de, 16 Mart'ta Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda, 19 Mart'ta da Üsküdar mitinglerinde vatandaşlarla buluştu.

İskenderun ve Belen'de 10 Mart'ta halka seslenen Erdoğan, 14 Mart'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesi ile 19 Mart'ta Zonguldak'ın Ereğli ilçelerinde vatandaşlara hitap etti.

Öte yandan Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantılara da katıldı. Bu kapsamda 10 Şubat'ta İstanbul Sandık Başkanları Buluşması, 13 Şubat'ta Ankara'da Türkiye Esnaf Buluşması, 9 Mart'ta Diyarbakır'da TÜGVA 5. Gençlik Buluşması, 12 Mart'ta İstanbul'da Büyük Sivaslılar Buluşması Programı, 26 Mart'ta İstanbul'da Büyük Trabzonlular Buluşması toplantıları düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU, BATMAN'DAN BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat'ta Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar 25 ile gitti.

Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 5 ilde iş birliğinde bulunduğu İYİ Parti ile ortak miting gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile Burdur'da, Aydın'da, Balıkesir'de, Kocaeli ve Antalya'da ortak mitinglerde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, bugün Bursa'da, 29 Mart'ta ise Manisa'da İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile ortak mitingde konuşacak.

Her ilde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılarda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisi için kritik olarak adlandırdığı bazı illere ise birkaç kez ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu bu kapsamda 7 kez İstanbul'u, 4 kez Ankara'yı, 3 kez Bursa'yı, 2 defa da Hatay ve Antalya'yı ziyaret etti.

SON GÜNÜ ESKİŞEHİR VE ANKARA'YA AYIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günü Eskişehir ve Ankara'ya ayırdı. Kılıçdaroğlu, 30 Mart'ta hem Eskişehir hem de Ankara'da partisinin adaylarına oy isteyecek.

Kılıçdaroğlu, kampanya döneminde ilçe ziyaretlerine de önem verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, başta İstanbul'un ilçeleri olmak üzere, İzmir'in ilçeleri ve Ankara'nın bazı ilçelerinde halkla buluştu. Kılıçdaroğlu, aralarında Dalaman, Marmaris, Bodrum, Çaycuma ve Nilüfer'in de bulunduğu çok sayıda ilçeye de gitti.

BAHÇELİ, SÖĞÜT'TEN BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sögüt'ten başladığı seçim çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar 12 miting, 2 salon toplantısı gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarına 10 Mart'ta Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaptığı mitingle başlayan Bahçeli, aynı gün Eskişehir'de salon toplantısı düzenledi.

Yozgat, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Aksaray, Nevşehir, Zonguldak, Manisa, Isparta, Tokat ve Adana'da mitingler düzenleyen Bahçeli, Antalya'da da yine salon toplantısı yaptı.

Partisinin Ankara'nın Etimesgut İlçe Seçim Ofisinin açılışını yapan Bahçeli, bugün de memleketi Osmaniye ile Mersin'de miting yapacak.

BEKA VURGUSU

Bahçeli, ayrıca AK Parti ile kurduğu Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara, İzmir ve İstanbul'da ortak mitinge katıldı.

Seçim çalışmalarına yönelik Star TV-NTV ile Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg-HT ortak yayınlarında soruları yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, 29 Mart Cuma günü A Haber ve ATV ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Miting konuşmalarında sık sık "beka" vurgusunu yapan Bahçeli, bu yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam anlamıyla yerine oturması için de önemli olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli, zaman zaman sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gündemdeki siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKŞENER 20 İLE GİTTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin yerel seçim kampanyasını başlattığı tarihten itibaren 20 il ve 55 ilçede miting yaptı.

Akşener, şimdiye kadar Ankara, İstanbul, Samsun, Balıkesir, Mersin, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Trabzon, Erzurum, Manisa, Uşak, Bursa, Antalya, Kocaeli, Niğde, Adana, Muğla ve Düzce'de vatandaşlarla buluştu.

Bu süreçte aday tanıtım toplantılarına katılan, vatandaş ziyaretleri de yapan Akşener, esnaf buluşmalarını da gerçekleştirdi.