“Mimarların işsizlik sorununu çözün”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yanıtlanması istemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltmiş olduğu, ‘Mimarların işsizlik sorununun çözümü için kamuda istihdamın artırılması önerisine ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan’dan yanıt geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mimarlık Bölümü için yıllara göre kamuda yapılan tüm mimar alımlarının azaldığını söyledi. Gürer, “2018 yılında, 9 mimar, 2017 yılında 43 mimar, 2016 yılında 50 mimar, 2015 yılında 80 mimar, 2014 yılında 60 mimar, 2013 yılında 199 mimar, 2012 yılında 249 mimar, 2018\2 merkezi atamasında kamuda mimarlara ayrılan kadro ise Türkiye genelinde 16 kişidir. Bu sayının bakanlıklara dağılımının ise, -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 1 mimar - Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı: 1 mimar - Devlet Su İşleri: 1 mimar - Gençlik ve Spor Bakanlığı: 4 mimar - Kültür ve Turizm Bakanlığı: 4 mimar - Orman Genel Müdürlüğü: 1 mimar - T.C. Devlet Demiryolları: 1 mimar - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. :1 mimar - Üniversiteler (Bitlis Üniversitesi- Kastamonu Üniversitesi): 2 mimar şeklindedir” dedi.

TÜİK işsizlik verilerine göre, işsizlik oranının %10.6 iken, mimarlık mezunlarında işsizlik oranının %11.6 ile genel işsizlik oranının da üzerine çıktığına tepki gösteren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Buna karşın açılan yeni fakülteler de dahil olmak üzere yılda yaklaşık 8.000 mezun veren bölümde özel sektörde de çalışma koşulları yeterli olmadığı için mezunlara istihdam ne özelde ne kamuda sağlanamamaktadır. Yukarda alım yapılan kurumların mimar ihtiyacı olduğu ancak talep edilen kadroların bahsi geçen kurumlara verilmediği gerçeği de söz konusudur. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mimarların kalesi konumundayken yalnızca 1 mimar kadrosu açabilmiştir. Bu da bölüm mezunlarını kamuda da işsizlikle baş başa bırakmıştır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sorunun çözümüne ilişkin mimarlar için merkezi veya sözleşmeli alımların artırılmasını en az 1000 kişilik mimar alımı yapılmasını ve yaptırımın bir an önce gerçekleşmesi için bir çalışma var mıdır? 2019 yılında yeni alım için kurumlara kadro verilmesi düşünülmekte midir?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine cevap veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kamu kurum ve kuruluşlarında ve mahalli idarelerde Teknik Hizmetler sınıfında mimar unvanlı memur statüsünde kadrolar mevcut bulunmaktadır. Kurum ve kuruluşlar hizmet ihtiyaçları çerçevesinde ihtiyaç duydukları kadroları ihdas veya boş kadro değişikliği yolu ile temin edebilmektedir.

Bu çerçevede kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ve hizmet gerekleri gözetilerek kurumsal talepler değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan mahalli idarelerde kadro ihdası Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle düzenlenmiş olup sayıca belirlenen teknik personel kategorisi içinden önemli ölçüde mimar istihdamına olanak bulunmaktadır. Kadrolu ve/veya sözleşmeli mimar istihdamına dair karar ve sayı ilgili mahalli idarenin yetkili organlarının takdirinde bulunmaktadır” dedi.

Kamuda yapılan mimar alımlarının her geçen yıl biraz daha azaldığına dikkat çeken Gürer, “Kamuda 2012 yılında 249, 2013 yılında 199, 2014 yılında 60, 2015 yılında 80, 2016 yılında 50 mimar ataması yapılırken, 2017 yılında 43 ve 2018 yılında da 29’a gerilediği belirtilmektedir” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fetih Gürer, mimarlar için kamuda sözleşmeli ve merkezi atamaların artırılması gerektiğini belirterek, “Kamu kurumlarında mimar kadrolarına yapılan atamaların ciddi oranda azalması, özel sektörde de üretimin neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle mimarlar ciddi bir şekilde istihdam sorunu yaşamaktadır” şeklinde konuştu.

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