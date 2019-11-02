Milyonlarca Kişi KPSS'ye Girerken Sendikadan Skandal Talep!

AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’e bağlı olarak faaliyet gösteren Büro Memur-Sen, TBMM’de emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınmasını istedi. Milyonlarca aday KPSS’ye girerek iş ararken, Meclis’te “aile boyu iş garantisi” talebi tepki çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, TBMM’de çalışanlar içerisinde en fazla üyeye sahip olan Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, TBMM yönetimiyle kamu idari kurul toplantısını yaptı. Emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınması talep edildi. Uygulamanın başlatılması halinde personelin beklentilerine yanıt verilmiş olacağı dile getirildi. Büro Memur-Sen Ankara 15 No’lu (TBMM) Şube Başkanı Özgür Yaydemir, uygulamanın daha önce İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek’in başkanlıklarında uygulandığını söyledi. Yaydemir, “Çocukların işe alınması yanlış düşünülebilir. KPSS’de başarılı olan personel çocukları tercih edilebilir. Sonuçta çalışanların böyle bir talebi var” dedi.

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