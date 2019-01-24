Milli Savunma İhaleyi İptal Etti, İşçiler Ortada Kaldı!

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerin yemek tedarik işini yürüten Palmiye Yemek Üretim Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Şirketi sözleşmesinin Milli Savunma Bakanlığı’nca feshedilmesiyle işçilerin mağdur edildiğini ileri sürdü. Ceylan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplanması için Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde fesih ile işçilerin mağdur edildiğini belirterek, MSB’nin fazla mesai ücretlerini ödememek için işçilere “İşten çıkarma tehdidi” ile mobing uygulandığı iddiasının bulunduğunu söyledi.

Ceylan Türkiye genelinde pek çok askeri birliğe hazır yemek hizmeti sunduğu ileri sürülen Palmiye Şirketinin sözleşmesinin, Çanakkale Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı tarafından tek taraflı olarak feshedilip edilip edilmediğini sorduğu önergesinde, “böyle bir fesih işlemi söz konusu ise gerekçesin nedir” diye sordu. Ceylan söz konusu fesih işlemi ile 20’nin üzerinde işçinin MSB tarafından mağdur edildiği yönünde iddialar bulunduğunu söyleyerek, “

“İşçiler İçin Kurulan Komisyonun Amacı Nedir?”

CHP’li Ceylan verdiği önergede, 20’nin üzerinde işçinin işten çıkarıldığı iddiaları doğru olup olmadığını sorarak, Milli Savunma Bakanlığının, “Fesih ile birlikte işçilerin hakları ile ilgili olarak kıdem ve ihbar tazminatları, mesaileri ile resmi izinleri kaynaklı alacakları için MSB tarafından 2 ayrı komisyon kurulduğu ifade edilmektedir. Bu konularda çalışma yapmak üzere kurulan komisyon çalışmaları nelerdir? Söz konusu iş akdi fesihleri dolayısıyla işlerine son verilen işçilerin yasal haklarına ilişkin bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir?” sorularını cevaplamasını istedi.

Ceylan sözleşmeli 4/A işçilerinin günlük 7,5 saat çalışması gerekirken 9 saat çalıştırıldıkları ve yaptıkları günlük 1,5 saatlik mesai ücretinin taraflarına ödenmediği iddialarının bulunduğunu belirtti. Ceylan önergesinde “Çalışanların günlük mesai ücretlerini talep ettiklerinde işten çıkarılmakla tehdit edildiği ve günlük 1 saatlik yemek molalarının olduğunu, yemek molası saatinde de görev yerlerini terk etmemeleri gerektiğinin söylendiği ve bu şekilde çalışanlara mobing yapıldığı iddiaları bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Konuya ilişkin olarak bakanlığınız tarafından yapılan inceleme ve soruşturma mevcut mudur? Şayet yok ise konunun incelenmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?” diye sordu.

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