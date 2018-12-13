Milli Savunma Bakanlığı'nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın yol haritası belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı şöyle;

MSB-01 Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulamasının (MÜREN-AY) TCG DOLUNAY ve TCG DOĞANAY Denizaltılarında Kabul İşlemlerinin Tamamlanması.

MSB-02 150.000 Metrekare Alanın Mayın Temizliğinin Gerçekleştirilmesi

MSB-03 Emekliliğe Esas Muvazzaf Askerlik Hizmet Süre Bilgilerinin SGK ile e- Devlet Üzerinden Paylaşılması, İstiklal Madalyası İlk Alım ve İntikal Başvurularının e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilmesi

MSB-04 TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinin (MAAT) Modernizasyonu, Kalifikasyonu ve Sertifikasyonunun Yapılması

MSB-05 Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi-II (ATDM-II) Projesi Kapsamında Tedarik Edilen Sistemlerin Kalifikasyon ve Sertifikasyonunun yapılması, İşletmeye Alınması

MSB-06 120 mm HE Tank Topu Mühimmatı Adedi Atış Cetvel Atışlarının Yapılması ve Ürün Kalifikasyon Planının Onaylanması.

MSB-07 155 mm Modüler Barut Sistemi Geliştirme Projesi Tasarım Doğrulama Aşamasının Tamamlanması

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