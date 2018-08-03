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Milli Savunma Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Milli Savunma Bakanlığı'nın 100 Günlük İcraat Planı açıklandı. Böylece Milli Savunma Bakanlığı'nın yol haritası da belli oldu. İşte detaylar;

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Milli Savunma Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Milli Savunma Bakanlığı'nın 100 Günlük İcraat Planı açıklandı. Böylece Milli Savunma Bakanlığı'nın yol haritası da belli oldu. İşte detaylar;

03 Ağustos 2018 Cuma 22:02
Milli Savunma Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

400 bin gencimizin faydalanması beklenen “Bedelli Askerlik Hizmeti”nin uygulamaya geçirilmesi

ATAK helikopterlerini ihraç ettiğimiz dost ve kardeş ülke PAKİSTAN’a ihraç edilecek olan 4 adet korvetin teslimi projesinin yürürlüğe girmesi ve dizayn ofisinin oluşturulması

Bir milyona yakın vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak olan yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik erteleme, yedek subay adaylarının sınıflandırma öncesi hazırlığı ve MSB sağlık kurulu raporu işlemlerinin e-­‐devlet üzerinden gerçekleştirilmesi

Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. Gemi Burgazada Korveti’nin 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi

Gazilerimize ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve sosyal hayata adaptasyonunu sağlayacak olan 100 Yatak Kapasiteli Gazi Bakımevi, Gaziler Camii ve sosyal tesisleri içeren Ankara “Gazi Uyumevi”nin ihalesinin gerçekleştirilmesi

Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje sözleşmelerinin imzalanması

Sınırlarımız içinde mayın ve patlamamış mühimmatla kirletilmiş alanları tarım ve hayvancılığa açmak amacıyla; 1,6 milyon metrekare alanda temizlik yapılması.

Dost ve müttefik ülkelerden Somali, Mali ve Lübnan’a –uluslararası anlaşmalar çerçevesinde-­‐ askeri yardım yapılması

Dört adet Milli İnsansız Uçak (ANKA) ve 6 adet SİHA’nın, sahada askerlerimizin kullanımına sunulması

Yurtdışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe müracaat edememiş olan Türk vatandaşlarının “dövizle askerlik” hizmetinden faydalanabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması

Yerli ve Milli Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ’un, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması (1 adet)

Google Earth ve Yandex gibi harita-­‐görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-­‐ milli olarak hazırlanan  HGM-­‐KÜRE ve HGM-­‐ATLAS uygulamalarının,  Kasım 2018’de kamuoyunun kullanımına açılması

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı100 Günlük İcraat Planı
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