Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Oğlu İlk Kez Görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

ERDOĞAN'DAN CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Kayseri cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen törende yaptığı konuşmasındaki ''CHP Hisselerini Hazineye Devredeğiz'' dediği kısmın haberini okumak için ''Erdoğan'dan İşbankası Hisseleri Açıklaması : Meclis'e Getiriyoruz'' isimli haberimize tıklayabilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'IN OĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayan isimler arasında Kayserili olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören öncesinde Kayseri Havalimanı'nda karşılayan isim de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar - (Kırmızı daire içine alınmış)

HULUSİ AKAR'IN OĞLU TÖRENİ PROTOKOLDEN TAKİP ETTİ

Habertürk'ten Çimen Çetin'in aktardığı habere göre Kayseri'deki toplu açılış töreninde bir isim daha dikkat çekti. Bu isim töreni protokolde izleyen ve ilk kez objektiflere yansıyan Akar'ın oğlu, Selim Akar'dı. İlk kez görüntülenen Selim Akar'ın töreni dikkatlice takip ettiği görüldü.

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