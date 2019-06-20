Milli Eğitim Komisyonundan Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarına Müjde!

Milli Eğitim Komisyonunda torba kanunun görüşmelerinde sözleşmeli öğretmenlere tanınan zorunlu hizmet süresinin 4+2'den 3+1 e inmesi uygulamasının sağlık çalışanları için de geçerli olmasının CHP Grubu tarafından önerilmesiyle Komisyonda İktidar milletvekillerince de kabul gördü ve kanun metnine eklendi. Ayrıca bu süre içerisinde aile birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin de yapılması için söz alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, sırada sözleşmeli personel uygulamasının tamamen kaldırılarak kamuda kadrolu çalıştırmaya geçilmesi gerektiğini ve kamuoyuna söz verilen, üstelik tüm partilerin seçim vaadi olan 3600 ek göstergenin de yasalaşması gerektiğini belirtti.

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