Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94656
ALTIN
256.438
DOLAR
5.7627
STERLIN
7.3128
EURO
6.5115
Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 Puanla Memur Alıyor!
"Yeni mezunum, iş bulmakta zorlanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lügatımızda yalan ve iftiranın yeri yoktur"
Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz
Genç İşsizlik Korkutucu Boyutlara Ulaşıyor!

Milli Eğitim Komisyonundan Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarına Müjde!

Milli Eğitim Komisyonunda torba kanunun görüşmelerinde sözleşmeli öğretmenlere tanınan zorunlu hizmet süresinin 4+2'den 3+1 e inmesi uygulamasının sağlık çalışanları için de geçerli olmasının CHP Grubu tarafından önerilmesiyle Komisyonda İktidar milletvekillerince de kabul gördü ve kanun metnine eklendi.

Milli Eğitim Komisyonundan Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarına Müjde!

Milli Eğitim Komisyonunda torba kanunun görüşmelerinde sözleşmeli öğretmenlere tanınan zorunlu hizmet süresinin 4+2'den 3+1 e inmesi uygulamasının sağlık çalışanları için de geçerli olmasının CHP Grubu tarafından önerilmesiyle Komisyonda İktidar milletvekillerince de kabul gördü ve kanun metnine eklendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:43
Milli Eğitim Komisyonundan Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarına Müjde!

Milli Eğitim Komisyonunda torba kanunun görüşmelerinde sözleşmeli öğretmenlere tanınan zorunlu hizmet süresinin 4+2'den 3+1 e inmesi uygulamasının sağlık çalışanları için de geçerli olmasının CHP Grubu tarafından önerilmesiyle Komisyonda İktidar milletvekillerince de kabul gördü ve kanun metnine eklendi. Ayrıca bu süre içerisinde aile birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin de yapılması için söz alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, sırada sözleşmeli personel uygulamasının tamamen kaldırılarak kamuda kadrolu çalıştırmaya geçilmesi gerektiğini ve kamuoyuna söz verilen, üstelik tüm partilerin seçim vaadi olan 3600 ek göstergenin de yasalaşması gerektiğini belirtti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
milli eğitim komisyonundan sözleşmeli sağlık çalışanlarına müjde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli'
'Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli'
"FATİH Projesinde dağıtılan 1.437.800 adet tablet çöp mü oldu?"
"FATİH Projesinde dağıtılan 1.437.800 adet tablet çöp mü oldu?"
Bir Parti Daha Ekrem İmamoğlu'nu Destekleme Kararı Aldı!
Bir Parti Daha Ekrem İmamoğlu'nu Destekleme Kararı Aldı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim