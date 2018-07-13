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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk icraatını açıkladı

Milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk icraat olarak 'ALO 147' şikayet hattını kaldıracağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk icraatını açıkladı

Milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk icraat olarak 'ALO 147' şikayet hattını kaldıracağını açıkladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:13
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk icraatını açıkladı

Milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk icraat olarak 'ALO 147' şikayet hattını kaldıracağını açıkladı.

Bir milyonluk öğretmen camiası ve okul idarecileri tarafından rahatsızlık duyulduğu ifade edilen 'ALO 147 Şikayet Hattı'nın kapatılacağını söyleyen Selçuk, "Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistemin başarılı olamaz" dedi.

Selçuk, yeni dönemde milli eğitim il müdürlerinin öğretmenler odasının havasını teneffüs etmelerini, öğretmenlere dokunmalarının gerektiğini ifade etti.

"Sevgiyle dokunamadığın hiçbir yerden sonuç alamazsın" sözünü ilke edinmeleri gerektiğini söyleyen Ziya Selçuk, varlık sebeplerinin öğrenciler olduğunu ve onlara hizmet edeceklerini söyledi.

ALO 147 NE ZAMAN KURULMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 'MEBİM 147' eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlarımızdan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012'de Van Erciş'te hizmet vermeye başlamıştı.

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Son Güncelleme: 13.07.2018 13:33
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukZiya Selçuk
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