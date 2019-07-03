Milletvekillerinin karnesi açıklandı; işte en çok ve en az çalışan vekiller

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nın verilerine göre, 21’inci dönemde yazılı soru önergesi en fazla işleme alınan isim dönemin Saadet Partisi milletvekili Mehmet Zeki Çelik, 22’inci dönemde CHP’li Ensar Öğüt, 23’üncü dönemde CHP’li Kemal Demirel, 24’üncü dönemde ise MHP’li Özcan Yeniçeri oldu. 25, 26 ve 27’nci dönemde ise Sezgin Tanrıkulu ilk sırada yer aldı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre kanun tekliflerinde en fazla imzası bulunan milletvekillerinin verilerine de paylaşan Başkanlık, 24’üncü ve 26’ncı yasama dönemlerinde Mahmut Tanal’ın, 25 ve 27’nci dönemlerde ise Sezgin Tanrıkulu’nun ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

ÖNERGELERDE TEK PARTİ

22’inci ve 27’inci yasama dönemleri arasında işleme alınan Meclis Araştırma Önergeleri’nde ise sırasıyla CHP’li Hüseyin Ekmekçioğlu, Mehmet Ali Özpolat, İhsan Özkeş, Orhan Sarıbal, Mahmut Tanal ve Serkan Topal ilk sırada yer aldı.

AK PARTİ SADECE YÜZDE 1

Araştırma Önergeleri’nin siyasi partilere göre dağılımı da istatistiksel olarak paylaşıldı. Buna göre, 27’nci dönemde araştırma önergelerinin yüzde 63’ü CHP, yüzde 16’sı ise HDP milletvekilleri tarafından verildi. İYİ Parti milletvekillerinin yüzde 8’i, MHP milletvekillerinin ise yüzde 4’ü araştırma önergelerine imza atarken AK Partili milletvekillerinin sadece yüzde 1,63’ü araştırma önergesi verdi. Diğer önergeler ise siyasi parti grupları adına verildi.

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