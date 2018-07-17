Milletvekilinden 'Kamuda çalışan şoförlerin ve taşeron işçilerin mağduriyeti giderilsin' teklifi geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasına yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dileyerek başladı. Gürer, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığındaki Genel Kurul’da söz alarak, bazı kamu kurumlarındaki taşeron işçilerin sorunlarına dikkat çekti.

Taşeron işçilerin kadroya alınması süresinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlemeler yapıldığını anımsatan Gürer, “Bu düzenlemede çok sayıda taşeron mağduriyete uğradı ve önemli bölümü ne yazık ki taşeron çalışan olarak kaldı. Bunların içinde kamu şoförleri de vardı. Başbakanlıkta çalışan kamu şoförlerinin yeni bir düzenlemeyle hakları verildi ama diğer kamuda çalışan şoförler ne yazık ki bu haktan yararlanamadı. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı?” diye sordu.

Gürer, Sağlık Bakanlığında, Millî Eğitim Bakanlığında, Karayollarında, Şeker Fabrikalarında ve farklı kurumlarda hâlen taşeron ya da mevsimlik olarak çalışan işçilerin bulunduğuna da dikkat çekerek, “Bunların kadroya alınmaları, mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor çünkü aynı işi yapıyorlar ama bir kısmı kadro aldı, bir kısmı kadro alamadı. Böyle bir mağduriyet var, Meclis açıldığı için de bizlere de çok sayıda başvuru oluyor. İlgili bakanlıkların durumunun bir değerlendirilmesini ve gözden geçirilmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.