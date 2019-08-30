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Milletvekili Maaşları Zamlandı! İşte Yeni Maaşları...

Milletvekillerinin de alacakları zamlı maaş belli oldu. Şu an 23 bin 530 TL olan milletvekili maaşı önümüzdeki ocak ayında yüzde 4 zamlanarak 24 bin 471’e çıkacak.

Milletvekili Maaşları Zamlandı! İşte Yeni Maaşları...

Milletvekillerinin de alacakları zamlı maaş belli oldu. Şu an 23 bin 530 TL olan milletvekili maaşı önümüzdeki ocak ayında yüzde 4 zamlanarak 24 bin 471’e çıkacak.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:41
Milletvekili Maaşları Zamlandı! İşte Yeni Maaşları...

Memurlara 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam verilmesi kararı alındı.

Hakim sendika Memur-Sen bu duruma yüksek sesle itiraz ederken henüz konuya nasıl tepki vereceğine ilişkin ipuçları vermedi.

Memurun zam pazarlığında aynı zamanda milletvekilinin zammı da belli oluyor.

OCAK AYINDA 941 TL ZAM ALACAKLAR

Şu an 23 bin 530 TL olan milletvekili maaşı önümüzdeki ocak ayında yüzde 4 zamlanarak 24 bin 471'e çıkacak.

Yani milletvekilleri bu yıl ocak ayında 941 TL zam alacaklar.

Oransal zam yapıldığı için önümüzdeki ocak ayında en düşük memur maaşı 132 TL zam görerek. 3 bin 553 TL'ye çıkacak.

Bir milletvekiline bir yılda 293 bin 652 TL maaş ödemesi yapılacak. Bir yıl boyunca Meclis'teki 600 milletvekiline 176 milyon 191 bin 200 TL’den fazla maaş ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde Meclis’te 550 milletvekili bulunuyordu.

FRANSA'DA 4 ALMANYA'DA 6 KATI

Asgari ücret ile vekil maaşı arasındaki ilişki de ülkeden ülkeye değişiyor… Vekil maaşlarının eyaletlere göre değiştiği Almanya’da ise maaşlar yaklaşık 3 bin ile 10 bin euro arasında gösteriliyor. Fransa’da vekil maaşları yaklaşık 7 ile 8 bin euro arasında gösteriliyor. Her iki ülkede de asgari ücretin bin 500 euro civarında seyrettiği, Almanya’da vekil maaşının asgari ücretin 6 katı, Fransa’da da 4 katı olduğu belirtiliyor.

YUNANİSTAN'DA MAKAS TÜRKİYE'YE YAKIN

Asgari ücretin 650 euro civarında gösterildiği Yunanistan'da vekil maaşlarının ülkedeki ekonomik sıkıntılar sonrası asgari ücretin 9 katına çıktığı hesaplanıyor. Türkiye’yle ilgili istatistik verileri Avrupa ile paylaşan Ankara'daki Avrupalı diplomatlara göre, vekil maaşları Avrupa'da da yüksek. Türkiye’de milletvekili maaşı şu an net asgari ücretin 11 katı.

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milletvekili maaşları zamlandı işte yeni maaşları
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