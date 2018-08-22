Milletvekili, imam kardeşini danışman yaptı

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, kardeşi Muhammet Kılıç’ı kendi danışmanı yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrosuna aldı. Asıl mesleği İmam olan Muhammet Kılıç, Kahramanmaraş’ta görev yaptığı caminin lojmanını da boşaltmadı. Muhammet Kılıç’ın danışman olmasıyla görev yaptığı yerdeki imam kadrosuna atanan ve görme engelli olan imam ise kirada oturuyor.

İmam danışman Muhammet Kılıç, kadrosunun halen camide olduğunu savunarak, “Ben hiç bir kimsenin arkasına sığınmıyorum. Kanuni hak ne ise odur, mahalle baskısıyla iş yapmam. Yanlışım varsa şikayet mekanizmaları açık, lojmanı boşaltmıyorum” cevabını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş'a bağlı 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ise basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “'Bölge milletvekilimiz, kardeşini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışman yapıyor. Bu etik değil. Ben bunu eleştirdim ve sosyal medya üzerinden hem partime hem de bana hakaret içerikli cevap verdiler. Bu kadar işsizimiz varken makam kullanarak birinci derece akrabaya iş sağlanıyor.” dedi.

Ünal Ateş, “Bununla da kalmıyor, Meclis'te çalışıyor ama Kahramanmaraş'taki lojmanını boşaltmıyor. Yeni atanan imamımızın ise gözleri görmüyor” dedi ve şu açıklamaları yaptı. “Lojmana yerleşemediği için kirada oturmak zorunda kaldı. Bu adaletsizlik. Milletvekilliği gücüne güvenerek hak gaspı yapmak, zalimliğin de en büyüğüdür.” dedi.

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